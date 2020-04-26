Священник Русской православной церкви отец Сергий (Николай Романов), проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.

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Он призвал граждан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку, пока не настал голод". Об этом Сергий заявил во время проповеди 25 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн... Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга. Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!" – сказал священник.

Youtube Скриншот из видео

Стоит отметить, что скандально известный в России отец Сергий является духовным отцом нелегитимного депутата Госдумы России, бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской.

Кроме того, в комментариях под видео с проповедью, которую посмотрело более 60 тысяч пользователей, оставили всего несколько негативных комментариев. Полторы тысячи человек похвалили и поблагодарили священника за "правду".

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