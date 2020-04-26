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26 апреля • обновлено в 19:11
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Священник РПЦ проклял всех, кто закрыл церкви из-за коронавируса. Видео

9.6т
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Священник Русской православной церкви отец Сергий (Николай Романов), проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.

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Он призвал граждан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку, пока не настал голод". Об этом Сергий заявил во время проповеди 25 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн... Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга. Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!" – сказал священник.

Youtube

Youtube

Скриншот из видео

Стоит отметить, что скандально известный в России отец Сергий является духовным отцом нелегитимного депутата Госдумы России, бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской.

Кроме того, в комментариях под видео с проповедью, которую посмотрело более 60 тысяч пользователей, оставили всего несколько негативных комментариев. Полторы тысячи человек похвалили и поблагодарили священника за "правду".

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"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса
"Предтечи антихриста!" Священник Няши-Поклонской разразился прокленами из-за коронавируса

Как писал OBOZREVATEL ранее, день особого поминовения усопших – Радоница, или Гробки, – в 2020 году из-за карантина переносится на Троицкую поминальную субботу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
РПЦ свою паству видимо просто "абажает"...) ведь если вымрут-хто мацковских папов кармить будет...?!)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Как же им мозги повыносило! Какая картошка, если РПЦ её анафеме в свое время предала?
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Мир Миру
Мир Миру
Немає бажання слухати богопротивні прокльони людиноненависницькі.
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