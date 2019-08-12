Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Священник чуть не убил ребенка при крещении в России: появились новые детали инцидента

656 Читать материал на украинском

Священник из Гатчины (Россия) игумен Фотий, который нанес травмы ребенку во время крещения, вел себя грубо и перед началом обряда отчитал мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Об этом женщина рассказала телеканалу "360". По ее словам, во время обряда священник стал так погружать ребенка в воду, что он начал захлебываться, поэтому она бросилась вырывать ребенка.

Женщина подчеркнула, что игумен стал высказывать присутствующим на таинстве, что годовалый ребенок является слишком взрослым для обряда. Кроме того, игумен Фотий обвинил в плохой подготовке к обряду крестного ребенка. Он отстранил его от таинства.

Новости
"Я беседовал с Дарвином": священник РПЦ впал в маразм на росТВ

Священник чуть не убил ребенка при крещении в России: появились новые детали инцидента

Скриншот с видео

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов уже заявил, что все архиереи, а также другие сотрудники находятся в "некотором шоке". По его словам, окончательное решение будут принято позднее. В епархии также рассказали, что игумен Фотий был рукоположен 20 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный священник РПЦ, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, протоиерей Андрей Ткачев призвал умирать вместо того, чтобы лечиться, и запретил женщинам раздеваться перед врачами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...