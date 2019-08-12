Священник чуть не убил ребенка при крещении в России: появились новые детали инцидента

Священник из Гатчины (Россия) игумен Фотий, который нанес травмы ребенку во время крещения, вел себя грубо и перед началом обряда отчитал мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Об этом женщина рассказала телеканалу "360". По ее словам, во время обряда священник стал так погружать ребенка в воду, что он начал захлебываться, поэтому она бросилась вырывать ребенка.

Женщина подчеркнула, что игумен стал высказывать присутствующим на таинстве, что годовалый ребенок является слишком взрослым для обряда. Кроме того, игумен Фотий обвинил в плохой подготовке к обряду крестного ребенка. Он отстранил его от таинства.

Скриншот с видео

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов уже заявил, что все архиереи, а также другие сотрудники находятся в "некотором шоке". По его словам, окончательное решение будут принято позднее. В епархии также рассказали, что игумен Фотий был рукоположен 20 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный священник РПЦ, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, протоиерей Андрей Ткачев призвал умирать вместо того, чтобы лечиться, и запретил женщинам раздеваться перед врачами.

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