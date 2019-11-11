Не пойму… Почему все так возбудились? Всего лишь ещё один исторический реставратор, только с двумя отрубленными руками и одной несчастной головой девчонки. Как то непропорционально, неадекватно (как мне кажется) взбудоражилась путинская Россия. В чем фишка?

Это же просто ещё один любитель исторических фантазий… Господин Гиркин, так же известный своими перформансами, многочисленными реконструкциями сражений и атак, устроил недавно, несоизмеримое по масштабу (с рюкзаком Соколова) шоу в Донбассе.

Здесь, у нас, было куда больше отрубленных рук, ног, голов и всяческих вспоротых животов. Что то я не припомню что бы, сердобольные россияне, арестовали и гневно осудили этого "Наполеона". Ну а если на чистоту, то главный "Реставратор" правит, соседней с Украиной страной, уже 20-ый год.

Ещё никто не придумал рюкзак такого размера, куда можно было бы упаковать все головы, оторванные этим, кремлевским "Бонапартом". Профессор Соколов, как и Стрелков, всего лишь верные соколики Путина.

Вообщем совершенно не пойму с чего такие эмоции в российских СМИ? Питерский… С комплексом Наполеона… Исторический реставратор империи.. Мясник, специализирующийся на освежевании человечины…

Эй, ребята… Что с Вами? Он же, под ваше гробовое молчание, правит Россией уже почти два десятилетия… Короче не пойму я всплеска эмоций… Зря играл в шахматы в детстве… Должна же быть хоть кака я то логика в головах. Или - "Свободу профессору Соколову!" Или - "На нары Путина, Гиркина и всех реставраторов красной Империи, всех ваших, путинских "Соколят"! Определитесь наконец то…

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