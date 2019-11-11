Главная Новости
11 ноября • обновлено в 15:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Свободу историческому реставратору, профессору Соколову!

1.5т

Не пойму… Почему все так возбудились? Всего лишь ещё один исторический реставратор, только с двумя отрубленными руками и одной несчастной головой девчонки. Как то непропорционально, неадекватно (как мне кажется) взбудоражилась путинская Россия. В чем фишка?

Это же просто ещё один любитель исторических фантазий… Господин Гиркин, так же известный своими перформансами, многочисленными реконструкциями сражений и атак, устроил недавно, несоизмеримое по масштабу (с рюкзаком Соколова) шоу в Донбассе.

Новости
Причина оглупления россиян под Путиным. Рецепт борьбы за свободу России

Здесь, у нас, было куда больше отрубленных рук, ног, голов и всяческих вспоротых животов. Что то я не припомню что бы, сердобольные россияне, арестовали и гневно осудили этого "Наполеона". Ну а если на чистоту, то главный "Реставратор" правит, соседней с Украиной страной, уже 20-ый год.

Ещё никто не придумал рюкзак такого размера, куда можно было бы упаковать все головы, оторванные этим, кремлевским "Бонапартом". Профессор Соколов, как и Стрелков, всего лишь верные соколики Путина.

Вообщем совершенно не пойму с чего такие эмоции в российских СМИ? Питерский… С комплексом Наполеона… Исторический реставратор империи.. Мясник, специализирующийся на освежевании человечины…

Эй, ребята… Что с Вами? Он же, под ваше гробовое молчание, правит Россией уже почти два десятилетия… Короче не пойму я всплеска эмоций… Зря играл в шахматы в детстве… Должна же быть хоть кака я то логика в головах. Или - "Свободу профессору Соколову!" Или - "На нары Путина, Гиркина и всех реставраторов красной Империи, всех ваших, путинских "Соколят"! Определитесь наконец то…

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий Мохненко Геннадий Мохненко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
14
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Здесь, у нас, было куда больше отрубленных рук, ног, голов и всяческих вспоротых животов." Смиритесь уже: ваши "руки, ноги, головы и животы" никого в России не интересуют и стоимость их околонулевая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Шо Мохнатка хотела то?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения