Журналисты нашли еще одну "любовницу" Путина и их вероятную дочь. Фото

Российские журналисты нашли у президента РФ Владимира Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году.

Ее матерью является Светлана Кривоногих, которая познакомилась с Путиным в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом, заявляется в расследовании группы "Проект" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты считают, что отношения Кривоногих и Путина завершились в конце 2000-х. Ссылаясь на копии документов, расследователи сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.

Светлана Кривоногих, как сказано в статье, – мультимиллионерша. Ее семье якобы принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн).

"Проект" утверждает, что женщина является также акционеркою петербургского банка "Россия". Все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих журналисты оценили в 7,7 млрд руб. (примерно $100 млн).

Указывается, что Елизавета Кривоногих несколько лет живет под другой фамилией, а аккаунты в соцсетях ведет под вымышленным именем.

Когда журналисты попросили комментарий у ее мамы, Елизавета удалила из сети большинство фотографий, на которых видно ее лицо.

Журналисты заявили, что предполагаемая дочь Путина очень похожа на главу РФ. Они предоставили ее снимки директору центра визуального анализа Университета Брэдфорда (Великобритания), профессору Хассану Угайлу.

"Проект" утверждает, что проведенный профессором компьютерный анализ показал сходство Путина и младшей Кривоногих на 70,44%. При этом сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.

Елизавета Кривоногих родилась, когда Путин состоял в браке с Людмилой Шкребневой (они объявили о разводе в 2013 году).

До 2000 года Кривоногих якобы жила с матерью в коммунальной квартире на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, а затем вошла в капитал сразу нескольких компаний.

Фотографий девушки, где видно ее лицо, издание не опубликовало, объяснив это этическими соображениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной.

Директор российского Центра им. Гамалеи, в котором планируют производить разработанную в РФ вакцину, заявил, что не знает, как ею вакцинировалась дочь главы РФ.