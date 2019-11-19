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19 ноября • обновлено в 12:59
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Сварились заживо: в России авто "засосало" под асфальт. Страшное видео

1.5т
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В российской Пензе прямо на парковке обрушился асфальт, в результате чего авто буквально засосало под землю.

Инцидент закончился настоящей трагедией – водитель и пассажир "Лады" погибли на месте. Страшные кадры публикуют в Telegram-канале Readovka. (Чтобы посмотреть фото и видео, поскролльте страницу).

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Сварились заживо: в России авто "засосало" под асфальт. Страшное видео

Скриншот с видео

Авто в тот момент не двигалось, но внутри находились люди. Они сварились заживо, так как под покрытием прорвало трубу с кипятком.

Сварились заживо: в России авто "засосало" под асфальт. Страшное видео

Скриншот с видео

Сварились заживо: в России авто "засосало" под асфальт. Страшное видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел в октябре текущего года в Днепре. Там, на улице Михновского, возле ТЦ "Сити Центр", провалился асфальт под авто, правда, не так сильно, как в Пензе. К счастью, все остались живы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия Пенза
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