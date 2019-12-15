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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

"Сурковские страдания" в Минске

1.9т

Судя по материалам российских пропагандистских СМИ, сегодня в Минске была проведена встреча представителей "ЛДНР" с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Данная встреча была организована при непосредственном участии Владислава Суркова и российских спецслужб в рамках масштабной операции по легализации псевдореспублик на международной арене.

Со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" в них принимали участие главы "МИД" этих квази-образований В.Дейнего и Н.Никонорова.

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Основной целью этих переговоров является наметить конкретные тактические шаги по включению проблемы урегулирования ситуации на Донбассе в повестку дня европейских организаций, прежде всего Совета Европы.

Кроме того, по мнению участников этого действа, данная встреча позволит наметить последовательность шагов и, при поддержке Запада и его политического истеблишмента, наконец-то обеспечить столь необходимое продвижения в урегулировании украинского вопроса в свете решений декабрьского Нормандского саммита.

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Позволим себе не согласиться с такими подходами, ведь данная встреча организованна умышленно и прежде всего, является своеобразным ответом на крайне неудачные для Путина переговоры в Париже в рамках "Нормандского формата".

Действительно, кроме отсутствия желания других участников парижской встречи обсуждать, а тем более каким-либо образом "давить" на Украину в вопросе "газового транзита", где, судя по всему уже в ближайшем будущем Москве придется согласиться на условия Киева, важнейшей для Кремля проблемой оставалась попытка создать условия для начала прямых переговоров нашей страны с непризнанными "ДНР" и "ЛНР".

Не сложилось, как и с другими, хоть и менее важными, но принципиальными для Москвы проблемами, например, "урегулирования" с Меркель крайне вопиющего и проблемного вопроса с организацией российскими спецслужбами убийства Хангошвили в центре Берлина.

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Как результат - фактический "нервный срыв" Путина, четко проявившийся во время пресс-конференции, в тональности и самих ответах на вопрос журналиста немецкого издания по этому поводу.

Вместе с тем, поскольку в Кремле, надо отметить – ошибочно, считают, что "ключом" к решению всех проблем является Украина, вернее признание Киевом факта аннексии Крыма и согласия на реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса, по возвращению Путина в Москву, В.Сурковым и была организованна встреча "не пойми кого" в Минске, которая, по задумке кремлевских манипуляторов, должна иметь международный резонанс и придать субъектности "ДНР" и "ЛНР".

Скорее всего, именно так и будет, только со знаком "минус".

Действительно, "Альтернативе для Германии", которая, по данным The Insider, тесно связанна с Кремлем и российским ГРУ, судя по всему приходится "отрабатывать" неудачи в своей работе в Бундестаге во время ноябрьских попыток России "нейтрализовать" ограничение загрузки "Северного потока-2" в 50%.

После такого "провала в работе" безусловно, встретишься "хоть с чертом", а не только с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Механизмы последующей "информационной волны" в общих чертах также понятны: из названия "Альтернатива для Германии" в российских СМИ пропадет слово "альтернатива" и из них будет выходить, что: "политики Германии проводят переговоры с представителями Донбасса".

Цель также не представляет никакого секрета: создать благоприятный фон для оказания давления на нашу страну по "прямым переговорам" между Киевом, Донецком и Луганском, что, в случае их начала, позволит поднять вопрос о снятии санкций с России.

Несмотря на то, что в вопросе "возобновления экономического сотрудничества с РФ" действительно есть достаточно много "приверженцев", стоит вспомнить, что абсолютно аналогичную "многоходовку" Кремль уже пытался реализовать с представителями так называемого "правительства" аннексированного Крыма, но "руки", на Западе им так и не подали.

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Таким образом почему -то кажется, что данная встреча, вряд ли, "создаст реальную основу для успешности новой встречи лидеров Нормандской четверки в марте-апреле 2020 года, а реализация "Минских соглашений" сдвинется с мертвой точки".

Скорее данный процесс напоминает "работу ради работы", Путин сейчас "не в духе" может на ком ни будь и "сорваться", а Сурков – один из главных кандидатов на это, ведь правда, "вопрос с Украиной полностью им провален", да и фактическая замена в лице группы "Козак-Бабич" присутствует.

Именно поэтому, "Сурковские страдания" и родного ГРУ в Минске, скорее всего, будут иметь мало эффекта, ведь они, скорее проходят из "чувства самосохранения", а не для достижения реального результата, ну а о потере имиджа "Альтернативы для Германии" или "министров независимых" и говорить нечего – его и так нет, что Кремль скажет, то они и выполняют.

А немецкой контрразведке наконец-то стоит более внимательно присмотреться к "ГРУшному гнезду" в Германии.

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Злой одессит Злой одессит
Персона
Владислав Сурков
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Франко Иван
Франко Иван
Да .... В России ничто не меняется .... !? Как пели россияне " русские народные страдания " под разным ...коленкором ... , так и заканчивают теми же " страданиями " под соусом Суркова :о((
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот ОНО пишет: "Позволим себе не согласиться с такими подходами" Это ОНО о себе во множественном числе? У него не спросили? Так не знали КОМУ писать! У Ты-била нет фамилии и адреса!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну, а по поводу прошедшей встречи- так это сигнал свидомым: проблемы Донбасса могут решать и без Украины!
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