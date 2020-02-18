Сурков – все: у Путина показали указ об увольнении куратора "Л/ДНР"

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России.

Текст опубликовали на сайте Кремля. В пресс-службе отметили, что документ вступает в силу с момента его обнародования.

Причины увольнения Суркова в указе не уточнили. Он работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В компетенцию чиновника входили вопросы, связанные с Украиной – он курировал главарей "Л/ДНР".

Путин подписал указ об увольнении Суркова РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об отставке Владислава Суркова стало известно несколько недель назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак. Спикер главы РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение Козака.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.