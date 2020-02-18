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18 февраля • обновлено в 19:41
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Сурков – все: у Путина показали указ об увольнении куратора "Л/ДНР"

7.1т
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Глава РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России.

Текст опубликовали на сайте Кремля. В пресс-службе отметили, что документ вступает в силу с момента его обнародования.

Причины увольнения Суркова в указе не уточнили. Он работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В компетенцию чиновника входили вопросы, связанные с Украиной – он курировал главарей "Л/ДНР".

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Путин подписал указ об увольнении Суркова

Путин подписал указ об увольнении Суркова

РБК-Украина

Сурков – все: у Путина показали указ об увольнении куратора "Л/ДНР"

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владислав Сурков Владимир Путин Дмитрий Козак
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: -5 украинцев....+5 россиян!!!
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2
2
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Сурков сегодня привет свинопасам передал, проставился так сказать.
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3
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
а зачем это знать хoхлам????
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4
2
Иванович Василий
Иванович Василий
Oleg Oleg, ))) А что там знать-то, если и так понятно, что речь о том самом событии, где власть в одной из непризнанных поменялась.
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1
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Oleg Oleg, что болотное бы.дло забыло на украинском сайте? Всех чеченов обслужил и теперь заняться нечем?
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1
2

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