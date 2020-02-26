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26 февраля • обновлено в 10:39
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Сурков унизил Украину и назвал главарей "ДНР" "героями"

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Экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков назвал "главарей" непризнанной "Донецкой народной республики" "замечательными людьми" и "настоящими воинами".

Среди них он назвал экс-главарей "ДНР" Александра Захарченко и Александра Бородая, бывшего "секретаря Совбеза "ДНР" Александра Ходаковского,террористов Михаила Толстых (Гиви) и Игоря Безлера, пишут "Актуальные комментарии".

"Донбасс для меня не что, а кто. Люди, прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война – дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились", – сказал Сурков.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Коммерсант

Он добавил, что якобы жители Донбасса прошли через тяжелые испытания.

"Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", – сказал он.

Кроме того, он добавил, что Украина якобы не заслуживает такой чести, чтобы в ее составе был Донбасс, а Донбасс в свою очередь "не заслуживает такого унижения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника. Якобы он написал заявление по собственному желанию.

Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины увольнения Суркова не уточнили.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владислав Сурков
Место
Россия
Тег
ДНР
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Комментарии
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фил филька
фил филька
"Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего." учитесь упорыши как надо объединяться. а вы со своим чемоданвокзалом начали выгонять людей из страны, но просчитались и люди начали "выгоняться" со своими территориями)) притягивайте сначала людей и территории к вам притянуться.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Санжария не заслуживает такой чести, чтобы в ее составе был Дoнбacc, а Дoнбacc в свою очередь не заслуживает такого унижения. Слава героическому народу Дoнбacca, отстоявшему свою честь в неравных боях с бaндepo-фaшиcтскими оккупантами!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Су.ка та ещё. Уже на помойке,а никак не успокоится
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