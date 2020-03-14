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14 марта • обновлено в 18:25
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Сурков собрал в Подмосковье странную конференцию по Донбассу: детали

5.7т
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В субботу, 14 марта, в Подмосковье (Россия) прошла конференция так называемого Союза Добровольцев Донбасса, где присутствовал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также на встрече был российский бизнесмен Константин Малофеев и экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай, сообщает Телеграм-канал Wargonzo.

Сурков на встрече отметил, что единственная организация, где он по-прежнему числится.

"Союз Добровольцев Донбасса"

"Союз Добровольцев Донбасса"

"Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно, что приглашают сюда. Здесь еще перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного", – рассказал он.

Добавим, что Сурков и Малофеев перед началом конференции "СДД" прошли проверку на коронавирус, им провели температурный скрининг.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Александр Сурков Александр Бородай
Место
Россия Москва
Теги
ДНР Новости России Донбасс
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Тарас Бор
Тарас Бор
У хуле Игорька Гиркина не позвали?Шо,некашерно?
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Петров Игорь
Петров Игорь
...а хиви был с матаролой?
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