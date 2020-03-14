Сурков собрал в Подмосковье странную конференцию по Донбассу: детали

В субботу, 14 марта, в Подмосковье (Россия) прошла конференция так называемого Союза Добровольцев Донбасса, где присутствовал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также на встрече был российский бизнесмен Константин Малофеев и экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай, сообщает Телеграм-канал Wargonzo.

Сурков на встрече отметил, что единственная организация, где он по-прежнему числится.

"Союз Добровольцев Донбасса"

"Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно, что приглашают сюда. Здесь еще перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного", – рассказал он.

Добавим, что Сурков и Малофеев перед началом конференции "СДД" прошли проверку на коронавирус, им провели температурный скрининг.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.

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