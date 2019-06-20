"Сумели отразить!" Россия обвинила Украину в "атаке" на Путина

Россия обвинила Украину в организации хакерской атаки с целью срыва "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире пропагандистского канала RT. По словам ведущей, кто-то пытался сорвать процесс постановки вопросов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На наш колл-центра была направлена DDos-атака из-за рубежа. Видимо, сбои в видеозвонках были с этим связаны. Но мы ее сумели отразить", – заявили в эфире.

В Ростелеком сообщили, что неизвестные совершили две атаки. О том, что это якобы было совершено с территории Украины, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Владимир Путин Скриншот

DDos-атака – это комплекс действий, который способен вывести из строя интернет-ресурсы. Зачастую реализуется при помощи сети компьютеров, зараженных вирусом.

Как писал OBOZREVATEL, во время своей "Прямой линии" Путин заявил, что его страна невиновна в оккупации Донбасса и это все "чушь и ложь". В соцсетях организацию мероприятия обвинили в постановочных вопросах.

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