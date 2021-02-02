Суд отправил Навального в колонию

Московский городской суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения.

Решение было принято 2 февраля. Таким образом, ему заменили условный срок на реальный. Приговор суда может быть обжалован. Заседания транслировалось на You-Tube-канале RTVI (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний РФ, ее ходатайство поддержала прокуратура. При этом защита Навального требовала отменить прошение ФСИН.

Навальный слушает решение суда.

Судья объявила, что оппозиционера должны отправить в колонию общего режима. До вступления приговора в силу он будет находиться под стражей.

Также суд учел домашний арест, под которым находился политик около года. Таким образом, он проведет в заключении 2,5 года и выйдет на свободу к 2023-му.

Защита оппозиционера заявила, что будет обжаловать решение суда.

Сам политик ранее выступил с речью, в которой назвал президента РФ Владимира Путина "отравителем трусов". Он также напомнил, что его судили по делу, которое Европейский суд по правам человека признал сфабрикованным.

Также под зданием суда проходил митинг сторонников оппозиционера, которых массово задерживали силовики.

Навального дважды приговаривали к условному лишению свободы по делам "Ив Роше" – в 2014 году к 3,5 годам – и "Кировлеса" – в 2017 году к пяти годам.

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