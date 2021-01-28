Суд оставил Навального под арестом до 15 февраля

Алексей Титофф Новости России 14:24, 28.01.2021 Обновлено: 15:04, 28.01.2021

Российского оппозиционера Алексея Навального оставили под арестом до 15 февраля.

Такое решение в четверг, 28 января, принял Московский областной суд, отказавшись отменить решение Химкинского суда Подмосковья, передает Business FM.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным", – зачитал решение судья Муса Мусаев.

Отметим, что сам Навальный был на процессе по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина". Он сказал , что с момента задержания "ни разу не мог наедине встретиться со своими защитниками". После этого судья разрешил Навальному пятиминутное общение с адвокатом.

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