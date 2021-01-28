Суд оставил Навального под арестом до 15 февраля
Российского оппозиционера Алексея Навального оставили под арестом до 15 февраля.
Такое решение в четверг, 28 января, принял Московский областной суд, отказавшись отменить решение Химкинского суда Подмосковья, передает Business FM.
"Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным", – зачитал решение судья Муса Мусаев.
Отметим, что сам Навальный был на процессе по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина". Он сказал , что с момента задержания "ни разу не мог наедине встретиться со своими защитниками". После этого судья разрешил Навальному пятиминутное общение с адвокатом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексея Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.
18 января стало известно, что арест продлится до 15 февраля.
23 января по всей России прокатилась волна массовых митингов в поддержку Навального. Впрочем все закончилось тысячами задержанных и избиением протестующих силовиками.