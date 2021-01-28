Суд оставил Навального под арестом до 15 февраля
Российского оппозиционера Алексея Навального оставили под арестом до 15 февраля.
Такое решение в четверг, 28 января, принял Московский областной суд, отказавшись отменить решение Химкинского суда Подмосковья, передает Business FM.
"Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным", – зачитал решение судья.
Новость обновляется...