Стрелял в черном плаще: тренер рассказал о странностях террориста с Лубянки

Евгений Манюров, который расстрелял людей под зданием Федеральной службы безопасности в Москве, ходил на занятия по стрельбе в длинном черном плаще.

Как рассказал его один из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ Олег Соколович, Манюров прозанимался там три месяца и стрелял достаточно плохо, передает Комсомольская правда.

По его словам, тренера часто предлагали Манюрову снимать верхнюю одежду во время стрельбы, однако он отказывался и говорил, что так ему удобнее.

Евгений Манюров

К слову, именно в длинном черном плаще он и отправился под здание ФСБ.

Соколович добавил, что Манюров был вполне нормальным, если государство дало ему разрешение на оружие.

"У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

в четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

По официальным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы в Москве один сотрудник ФСБ погиб, еще 5 человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу.

Стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров, который увлекался стрельбой.

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