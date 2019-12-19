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19 декабря • обновлено в 23:59
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Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

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Появилось фото убитого террориста, который в четверг, 19 декабря, открыл стрельбу под зданием Федеральной службы безопасности в столице России Москве.

Стало известно, что мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга". Об этом сообщает местное издание Life shot со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Также при себе у террориста обнаружили пистолет и нож.

Внимание! Фото 18+

Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Life shot

Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Life shot

Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Life shot

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Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Life shot

Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Life shot

Как писал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в столице России Москве неизвестные открыли стрельбу, в результате которой якобы все трое нападавших были ликвидированы, также погиб силовик и еще 3 человека получили ранения.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Стрельба в ФСБ
Место
Россия Москва
Тег
терроризм
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