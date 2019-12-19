Стрельба в Москве: появилось фото убитого террориста, 18+

Появилось фото убитого террориста, который в четверг, 19 декабря, открыл стрельбу под зданием Федеральной службы безопасности в столице России Москве.
Стало известно, что мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга". Об этом сообщает местное издание Life shot со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Также при себе у террориста обнаружили пистолет и нож.
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Life shot
Life shot
Life shot
Life shot
Life shot
Как писал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в столице России Москве неизвестные открыли стрельбу, в результате которой якобы все трое нападавших были ликвидированы, также погиб силовик и еще 3 человека получили ранения.
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