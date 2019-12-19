Не теракт: озвучены официальные данные о погибших и раненых в стрельбе у здания ФСБ в Москве

По официальным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы в Москве один сотрудник ФСБ погиб, еще 5 человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Об этом сообщила пресс-служба СК 19 декабря.

Отмечается, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Следственный комитет также заявляет об одном нападавшем. "Мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавим, что инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

Фото с места стрельбы РБК

Как писал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером в центре российской столицы. Туда срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

В сети появились видео очевидцев с места ЧП. Также были опубликованы кадры ликвидации преступника, названо имя стрелка.

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