В Москве стрелок ранил двух прохожих: личность преступника установили

Дарья Дурова Новости России 01:07, 8.06.2020 Обновлено: 01:09, 8.06.2020

Стрельбу в Москве на улице Строителей вечером 7 июня открыл 50-летний мужчина, который недавно разошелся с женой.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что личность злоумышленника уже установлена – его зовут Дмитрий Павлов.

По данным источника, оба пострадавших при инциденте, мужчина и женщина, стали случайными жертвами.

"Они ждали на улице такси, когда началась стрельба. Мужчина в операционной – у него огнестрельное ранение левого бедра и сломана бедренная кость", – сказано в сообщении.

Стрельба в Москве
Скрин видео

По некоторым данным, стрелявший мужчина – бывший директор завода "Серп и Молот".

Напомним, россиянин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из балкона своего дома из ружья. Он совершил несколько выстрелов.

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Как писал OBOZREVATEL, в Николаеве на улице Лазурной вечером 7 июня произошла стрельба на остановке общественного транспорта. Пострадали двое человек.

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