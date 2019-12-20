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20 декабря • обновлено в 10:31
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Стрельба в Москве: День КГБ и большой телевизор

3.9т

Примерно в 18 часов по болотно-мокшанскому времени в центре Москвы случилось необычное, но праздничное происшествие. Похоже на то, что Святой Николай наконец тоже решил, что ФСБ – это плохие мальчики, и вместо подарков на день КГБ, который сегодня празднуется как день ФСБ, послал в приемную Конторы троих стрелков с автоматами.

Якобы, те зашли в приемную и устроили там стрельбу. Трудно сказать, что они хотели сделать на самом деле, прекратить прием граждан или наоборот – прорваться на приме без очереди. Второе – мало вероятно, поскольку большая часть местной публики отправилась в Кремль на праздничный концерт. И это не то мероприятие, от которого можно отказаться, поскольку там присутствует Путин.

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Посему, мало верится в то, что кто-то там вел прием и тогда трудно вообще понять, что же хотели сделать эти трое занимательных джентльмена. С одной стороны, вроде бы и делать там было нечего, а с другой, перестрелка началась аккурат после того, как Путин выкашлял на "прямой линии" свой последний бред, ну и опять же – день КГБ, профессиональный праздник людей с холодными головами, сердцами и конечностями.

Особого смысла в этой акции мы не усмотрели, поскольку покрошить матерых конторских не представлялось решительно никакой возможности. С другой стороны, одним из известных богословов было сказано – "ищите и обрящете", а восточным мудрецом – "любая дорога начинается с первого шага".

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То есть, если действительно захотеть, то всегда найдется кому, чем и когда внести свой вклад в историю, вот так поставленным вопросом: "чего это вы тут" и передернуть затвор.

По разным сведениям, все трое нападавших убиты. Им тоже удалось кого-то подстрелить, но официально сказано о том, что серьезно ранены двое конторских. Наверное, позже будет больше информации, а от себя хочу добавить, что если там однажды действительно начнется нечто серьезное, возможно. я еще и пожалею, что у меня давно нет телевизора, ибо такую красоту безусловно надо смотреть на большом экране!

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Аnti-colorados Аnti-colorados
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Россия Москва
Источник
Источник: Линия обороны
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Такое событие, надо признать, есть о-о-о-чень знаковое. Не надо было убивать кагэбистам их всех троих. Надо было оставить хотя бы одного, чтобы понять, КАК они решились на такой шаг? Ведь царь-батюшка Николай 1-й сам ЛИЧНО допрашивал всех декабристов: "ПОЧЕМУ вы восстали против меня?" И когда он спросил у одного солдата: ПОЧЕМУ ты кричал: "да здравствует Конституция, ЧТО это за слово?" Солдат ответил: "ну как же, это же жена светлейшего князя Константина".
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