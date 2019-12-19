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19 декабря • обновлено в 20:45
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Прятался за колонами: появилось видео ликвидации стрелка в центре Москвы

8.1т
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В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу в Москве у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря.

Ролик появился на Twitter-странице baza. Ранее было обнародовано фото предполагаемого стрелка (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Новости
Стрельба в Москве под зданием ФСБ: названы имена погибших и раненых

Предполагаемый преступник

Предполагаемый преступник

Подъем

Также показали кадры, где видно, как стрелок обстреливал окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив.

Как писал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером у здания ФСБ на Лубянке. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии. Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Стрельба в ФСБ Криминал
Место
Россия Москва
Теги
Новости России стрельба видео смерть
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это апалчленец дамбаса ваюет за рюзге мирь...
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1
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, тушку будете забирать? Пополните небесную скотню хероем.
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4
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Pavlov Dmitry, кадырка приедет забирать, а завтра "хероя расеи" дадут, а ты-ватный скот пока сиди на бутылка ровно!
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