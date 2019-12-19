Прятался за колонами: появилось видео ликвидации стрелка в центре Москвы

В сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу в Москве у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря.

Ролик появился на Twitter-странице baza. Ранее было обнародовано фото предполагаемого стрелка (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Предполагаемый преступник Подъем

Также показали кадры, где видно, как стрелок обстреливал окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив.

Видео перестрелки на Лубянке. Возможный стрелок прячется за колоннами здания. Следующее видео – он лежит на земле. pic.twitter.com/MjfOOvcUqW — baza (@bazabazon) December 19, 2019

Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. pic.twitter.com/QFmdZLUHAR — baza (@bazabazon) December 19, 2019

Как писал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером у здания ФСБ на Лубянке. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии. Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

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