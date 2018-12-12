В России взорвали силовиков: террористы уничтожены

В российской республике Ингушетия 12 декабря неизвестные бросили гранату в силовиков.

Как сообщает "Газета Ингушетии", это произошло вечером во время спецоперации по задержанию преступников в центре Назрани недалеко от торгового центра "Ковчег", в результате чего пострадали двое сотрудников Росгвардии, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Назрани сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по задержанию подозреваемых, один из злоумышленников бросил гранату. Двое сотрудников Росгвардии получили ранение", — сказано в сообщении.

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Уточняется, что пострадавших госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где им оказали медицинская помощь. Также в МВД уточнили, что нападавших ликвидировали ответным огнем. Их личности устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Ингушетии люди вышли на масштабную акцию протеста против передачи своих земель Чеченской Республике. К протестующим присоединилась полиция. Из-за несогласия граждан глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной.

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