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В России взорвали силовиков: террористы уничтожены

6.6тЧитать материал на украинском

В российской республике Ингушетия 12 декабря неизвестные бросили гранату в силовиков.

Как сообщает "Газета Ингушетии", это произошло вечером во время спецоперации по задержанию преступников в центре Назрани недалеко от торгового центра "Ковчег", в результате чего пострадали двое сотрудников Росгвардии, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Назрани сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по задержанию подозреваемых, один из злоумышленников бросил гранату. Двое сотрудников Росгвардии получили ранение", — сказано в сообщении.

В России взорвали силовиков: террористы уничтожены

скриншот

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Уточняется, что пострадавших госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где им оказали медицинская помощь. Также в МВД уточнили, что нападавших ликвидировали ответным огнем. Их личности устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Ингушетии люди вышли на масштабную акцию протеста против передачи своих земель Чеченской Республике. К протестующим присоединилась полиция. Из-за несогласия граждан глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапа гранатой не возьмешь! Его надо напалмом жечь - чтобы и куска этой дряни не оставалось!
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Махал Махалыч, какой ты смелый диванный воин. А реально - обычное трусливое быдло и ублюдок, который может только языком трепать. Иди в окопы, воюй. Там тебе и гранаты дадут, и автомат. Только вот там могут немножко убить. Или покалечить. А оно надо такому куску дерьма, как ты?
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Попович Олег
Попович Олег
Больше убьют, меньше этих лаптекопытных тварей к нам лезть будут
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6
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Попович Олег, какой ты смелый диванный воин. А реально - обычное трусливое быдло и ублюдок, который может только языком трепать. Иди в окопы, воюй. Там тебе и гранаты дадут, и автомат. Только вот там могут немножко убить. Или покалечить. А оно надо такому куску дерьма, как ты?
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0
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Связку гранат нужно было бросать. Врачам меньше мороки было бы
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4
0
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Levitsky Valery, какой ты смелый диванный воин. А реально - обычное трусливое быдло и ублюдок, который может только языком трепать. Иди в окопы, воюй. Там тебе и гранаты дадут, и автомат. Только вот там могут немножко убить. Или покалечить. А оно надо такому куску дерьма, как ты?
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0
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