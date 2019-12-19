Стрельба под ФСБ: в Москве показали фото преступника

В сети показали мужчину, который в четверг, 19 декабря, устроил смертельную стрельбу возле здания ФСБ в Москве.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Подъем" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадр попал человек с оружием в руках. При этом, на снимке не видно черт лица. Отметим, в ФСБ официально заявили, что злоумышленника ликвидировали. Происшествие квалифицировали как теракт.

Стрельба под ФСБ: в сети покаазли преступника Подъем

Стрельба под ФСБ: в Москве показали преступника Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельбу открыли в 18:10 по местному времени. Появились данные об одном погибшем и нескольких раненых.

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