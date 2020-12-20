Уж лучше ЦРУ.

Вслед за "кремлевским пациентом" армия его блюдолизов повторяет как мистическое заклинание слово из трех букв, но не то, что вы подумали, а название американской разведки "ЦРУ". Этим словом они пытаются отбрехаться от всех обвинений – верят, что скажешь "ЦРУ", и любые твои преступления будут оправданы, а сам сойдешь за патриота.

- Вы воруете миллиардами

- Но ЦРУ

- Вы противников своих травите химическим оружием

- Так ЦРУ же

- А причем здесь ЦРУ?

- Как причем? Ну что вы право какой темный, все ведь знают как опасно ЦРУ….

Получается, страшный ЦРУ заставляет Путина и компанию воровать и убивать? Об этом лучше не задумываться, а то сам попадешь в иноагенты. Ведь известно, что только агент ЦРУ может сомневаться в том, что во всем виновато ЦРУ.

А по мне, так ЦРУ в тысячу раз лучше, чем ваше кровавое ЧК-ФСБ - организация на протяжении всей своей истории специализирующаяся на массовых убийствах собственных и чужих граждан. В ЦРУ тоже не ангелы работают и скандалов там было достаточно, но по сравнению с чекистами ЦРУшники просто выпускники института благородных девиц. Они не развязывали массовый террор, за ними нет миллионов жертв. Они не устраивали радиоактивные и химические атаки против своих противников. И не потому что ЦРУшники такие хорошие. Просто они работают под контролем выборных органов власти – деятельность ЦРУ неоднократно была предметом разбирательства на слушаниях в Конгрессе. А ФСБ – закрытая и бесконтрольная корпорация убийц.

И не надо иллюзий, что ФСБешники, конечно, негодяи, но, мол, "свои", а те - "чужие". Главными жертвами чекистов как раз всегда становились "свои" - советские, а потом российские граждане. ЦРУ дало советским людям радио "Свобода", а КГБ – политлагеря и спецпсихушки, ну а ФСБ россиянам – предвыборные взрывы домов, Полоний и Новичок.

Немцы чтут память соотечественников, сотрудничавших с разведками стран антигитлеровской коалиции, как героев и подлинных патриотов. Путинский режим, как в прошлом нацистский, - абсолютное зло в мире. Он несет войну и рабство своему и другим народам, сотрудничество с его противниками не только оправдано, но и почетно. Правда, ЦРУ, судя по всему, к таким противникам не относится и ничего реального против этого зла не предпринимает. А зря…

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