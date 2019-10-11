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12 октября • обновлено в 02:24
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"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт

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В пятницу, 11 октября, в окнах Кремля в столице России Москве заметили странное явление – там очень часто мигал свет.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter пользователь Nicolas Nemо Duroff (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Кремле что-то происходит. Может, машину времени запускают или просто дискотека. А может Франкенштейна изготавливают? Всем приготовиться", – сыронизировал он.

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Странное явление в Кремле вызвало переполох

Странное явление в Кремле вызвало переполох

Мигающий свет в Кремле вызвал ажиотаж в сети

Мигающий свет в Кремле вызвал ажиотаж в сети

Скриншот из видео

Пользователи в комментариях выдвинули еще более невероятные версии.

"Испытывают на обитателях робота-самотыка с дискотечным эффектом", "Антимикробные установки. Они в Кремле повсюду. Готовятся к приезду Путина, видимо", "Стирают память от обещаний", "Кокс подвезли", "Шаман дошёл", "Путина заряжают", "Сварщики заваривают бункер! Путин спать ложится", "Путина клонируют", – написали в комментариях.

"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт
"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали всех вероятных двойников Путина. Они появляются на разных мероприятиях.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Santi Amonito
Santi Amonito
Тренируются расстреливать ху*ло, а может уже его расх*ярили..... По педерасейской традиции - в замшелого царя каждый хочет въ*башить целую обойму, начиная от уборщика и заканчивая адьютантом. На очереди: "лебединое озеро" и порванные с радости баяны.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Ржу, не могу! Обоз, ты лучший!!! Петросян все сатирики отдыхают! Хороший анекдот!
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