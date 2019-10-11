"Путина клонируют": странное явление в Кремле вызвало переполох в сети. Видеофакт

В пятницу, 11 октября, в окнах Кремля в столице России Москве заметили странное явление – там очень часто мигал свет.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter пользователь Nicolas Nemо Duroff (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Кремле что-то происходит. Может, машину времени запускают или просто дискотека. А может Франкенштейна изготавливают? Всем приготовиться", – сыронизировал он.

Странное явление в Кремле вызвало переполох

Мигающий свет в Кремле вызвал ажиотаж в сети Скриншот из видео

Пользователи в комментариях выдвинули еще более невероятные версии.

"Испытывают на обитателях робота-самотыка с дискотечным эффектом", "Антимикробные установки. Они в Кремле повсюду. Готовятся к приезду Путина, видимо", "Стирают память от обещаний", "Кокс подвезли", "Шаман дошёл", "Путина заряжают", "Сварщики заваривают бункер! Путин спать ложится", "Путина клонируют", – написали в комментариях.

Ого☝️в Кремле что-то происходит😯мож машину времени запускают или просто дискотека🤔

А может Франкиштейна изготавливают?

Всем приготовиться‼️🤦‍♂️ pic.twitter.com/FEtVHLED0l — Nicolas Nemо Duroff🇷🇴🇪🇪 (@nemodurov) October 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали всех вероятных двойников Путина. Они появляются на разных мероприятиях.

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