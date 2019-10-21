"Страна в нищете, а он на самолетиках катается!" В сети разгромили архивное видео с Путиным

В сети показали архивное видео с президентом России Владимиром Путиным, который 20 лет назад поднялся в воздух на штурмовике Су-25. Пользователи начали возмущенно комментировать пост.

О полете Путина сообщил на своей странице журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он и разместил соответствующий ролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сильные ощущения": 20 лет назад Путин поднялся в воздух на штурмовике Су-25", – написал журналист.

В сети разгромили архивное видео с Путиным Скриншот

Пользователи сети начали активно и с сарказмом комментировать пост.

"Ах*еть, какое событие, чтобы вспоминать его через 20 лет. Может, еще и праздничный день по этому поводу учредить, как положено с выходными и праздничными гуляньями", "Жаль, что опустился", "Будет ли по этому поводу парад на Красной площади?", "Настоящие сильные ощущения будут его ждать под трибуналом", "Жаль, что приземлился", "За*бал х*йло плешивое! Тут пол страны в нищете прозябает, а этот п*дарас на самолетиках катается! Тьфу, мерзость!" – написали они.

На официальном сайте президента России написано, что в июле 1998 года Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и одновременно, с марта 1999 года, стал Секретарем Совета Безопасности РФ.

А с августа 1999 года – Председателем Правительства Российской Федерации. После этого, с 31 декабря 1999 года, он стал исполняющим обязанности президента РФ.

"Сильные ощущения": 20 лет назад Путин поднялся в воздух на штурмовике Су-25 pic.twitter.com/r3NZM3pi2w — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попал ролик с диалогом президента России Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о погоде. Пользователи высмеяли разговор. Также Путин вызвал волну насмешек в сети из-за того, что поздоровался во время посещения ВГИКа с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк.

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