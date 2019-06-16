Страна НАТО "поймала" военных России у границы

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии заявили о том, что обнаружили военный корабль России у границ страны.

Согласно сообщению военных в Twitter, российское судно было замечено в латвийской эксклюзивной экономической зоне в воскресенье, в 18,5 морской мили от территориальных вод.

"Военно-морские силы 16 июня идентифицировали фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 класса "Адмирал Горшков" Вооруженных сил России", – говорится в публикации.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) June 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

в среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал нового президента, которым стал кандидат от Национального объединения Эгилс Левитс.

ранее Латвия заявила об агрессивной политике России для достижения геополитических целей, которая наблюдается уже с 2014 года.

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