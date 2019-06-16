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Страна НАТО "поймала" военных России у границы

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Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии заявили о том, что обнаружили военный корабль России у границ страны.

Согласно сообщению военных в Twitter, российское судно было замечено в латвийской эксклюзивной экономической зоне в воскресенье, в 18,5 морской мили от территориальных вод.

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"Военно-морские силы 16 июня идентифицировали фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 класса "Адмирал Горшков" Вооруженных сил России", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал нового президента, которым стал кандидат от Национального объединения Эгилс Левитс.

  • ранее Латвия заявила об агрессивной политике России для достижения геополитических целей, которая наблюдается уже с 2014 года.

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ivanov koly
ivanov koly
у больных на голову русских адмиралов фантомные боли по СССР
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CARGO 100
CARGO 100
Они что, в прятки играли?
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Пигин Макс
Пигин Макс
И что, НАТА стерпела? Видимо, при виде российского корабля, все натовские вояки, обделались жидким сыром...
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