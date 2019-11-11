Сначала читаем оригинальный текст риплая (твит на другой твит) блогера Владислава Синицы в Твиттере (просто его мнение о гипотетических возможных последствиях преступного и антиконституционного полицейского беспредела по отношению к протестующим, которые вышли, как раз, защищать свои избирательные и другие конституционные права). Путинский "суд" "судил" Владислава Синицу, и "приговорил" к пяти (!!!) годам колонии.

Теперь смотрим и читаем дословный перевод угроз убийством от высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, члена бюро высшего совета партии "Единая Россия", Героя Российской Федерации, академика Рамзана Ахматовича Кадырова.

Новости Во главе страны больной человек

"Те, кто нарушает согласие между людьми, распускает сплетни, устраивает раздоры… Если мы не остановим их, убивая, сажая [в тюрьмы], пугая – ничего не получится. Если весь мир будет гореть синим пламенем и законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном, не оставим!

Я приму любое наказание в мире. Ну посадят в тюрьму. Ну убьют. Ну умрёшь. Мне уже 43 года, что мне ещё делать в этом мире? Надо этих людей выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодёжные организации взаимодействовали с главами районов и городов.

Теперь будут все говорить "Рамзан сказал убивать", что-то ещё. [Но] что такое закон? Закон, Конституция, демократия – это есть благополучие населения. Все остальные – аферисты, предатели, сплетники, шизофреники – они разных мастей все, мы должны их остановить".

Путин, ртом Пескова: "Эти высказывания главы Чечни проверяться не будут":

Но блогер Синица – пять лет, за риплай в Твиттере.

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан, которые жалуются на проблемы. "Четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".

…и ему – ничего.

А блогер Синица – пять лет, за риплай в Твиттере.

Это – путинская Россия, детка. Страна беспредела, государство которой полностью демонтировано Путиным и его ОПГ.

"Зачем нам такой мир, если там не будет России?" © Владимир Путин

Её уже нет, Путин, благодаря тебе и твоей ОПГ.

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