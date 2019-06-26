"Страх и уважение!" В России причислили Украину к "врагам" страны

В РФ увеличилось количество россиян, которые хорошо относятся к Украине, но число ненавистников все равно больше.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает "Интерфакс".

Данные опроса показали, что 38% россиян хорошо относятся к Украине (в феврале было 34%), отрицательно - 48% (в феврале - 56%).

Также число граждан РФ, которые хорошо относятся к США, уменьшилось с 34% в феврале до 31% в мае. При этом, россиян негативно воспринимающих Штаты, за этот период стало также меньше - 52% (в феврале 56%).

К Евросоюзу хорошо относятся 37% опрошенных (в феврале было 42%). Также снизилось число россиян негативно воспринимающих ЕС - с 45% в феврале до 44% по данным свежего опроса.

84% россиян хорошо относятся к Беларуси, и лишь 8% - негативно.

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22% респондентов считает, что на Западе с тревогой относятся к России, 21% опрошенных полагают, что там испытывают к их стране чувство страха, 18% - уважение. В свою очередь, 31% участников опроса уверены, что в России относятся к Западу с уважением, 12% - с тревогой, и 3% опрошенных полагают, что Запад вызывает в РФ чувство страха.

Опрос провели 24-29 мая 2019 года среди 1616 человек из числа городского и сельского населения от 18 лет и старше. В выборку попали жители 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что больше половины украинцев считают российскую угрозу реальной, но треть полагает, что скорее она слишком преувеличена.

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