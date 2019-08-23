"Стоять, не дотрагиваться!" Раскрылись устрашающие данные о радиации после ЧП под Архангельском

Врачам, которым привезли пострадавших с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия), не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения.
В результате, из-за незнания, с зараженными радиацией контактировали 90 человек, но людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше. Об этом рассказали ВВС сотрудники Архангельской областной клинической больницы, которые осведомлены о том, как оказывалась помощь пострадавшим.
По его словам, только после того, как пострадавших увезли в Москву, в этой части больницы провели дезактивацию.
Больница в Архангельске, куда привезли пострадавших
ВВС
"Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день – два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться", – возмущается один из собеседников.
Отмечается, что у персонала до сих пор сильный стресс, так как от них скрыли данные об угрозе их жизни.
"Просто в депрессии ходят, жуткий стресс ощущался, это гнетущее состояние было у всех. Тебя просто взяли и бросили… И после этого на тебя вдруг наваливается это страшное ощущение", – рассказал один из сотрудников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части, в результате погибли люди. Корпорация "Росатом" обнародовала список и фотографии атомщиков, которые погибли при взрыве.
Сначала сообщалось, что причиной гибели людей стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
Позже появилась информация, что взрыв произошел из-за неудачных испытаний перспективного ускорителя – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".
Уровень радиации во время ЧП на военном полигоне в Северодвинске был превышен в 4-16 раз.
Персоналу Архангельской областной больницы запретили разглашать информацию о возможном заражении врачей клиники, которые обследовали пациентов, пострадавших от взрыва.
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