"Стоять, не дотрагиваться!" Раскрылись устрашающие данные о радиации после ЧП под Архангельском

Врачам, которым привезли пострадавших с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия), не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения.

В результате, из-за незнания, с зараженными радиацией контактировали 90 человек, но людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше. Об этом рассказали ВВС сотрудники Архангельской областной клинической больницы, которые осведомлены о том, как оказывалась помощь пострадавшим.

По его словам, только после того, как пострадавших увезли в Москву, в этой части больницы провели дезактивацию.

Больница в Архангельске, куда привезли пострадавших ВВС

"Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день – два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться", – возмущается один из собеседников.

Отмечается, что у персонала до сих пор сильный стресс, так как от них скрыли данные об угрозе их жизни.

"Просто в депрессии ходят, жуткий стресс ощущался, это гнетущее состояние было у всех. Тебя просто взяли и бросили… И после этого на тебя вдруг наваливается это страшное ощущение", – рассказал один из сотрудников.

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