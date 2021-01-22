Сторонников Навального задерживают по всей России накануне протестов 23 января

В Москве и других городах России задержали соратников оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за призывов участвовать в несогласованной акции протеста 23 января.

Как сообщает "Медуза", пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отправили под административный арест на девять суток.

Вечером 21 января на Ленинградском вокзале Москвы задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли на автозаке в ОВД и оставили там на ночь.

Также полиция задержала двух юристов ФБК – Любовь Соболь и Владлена Лося. Соболь вменили нарушение правил проведения митингов. Лосю, гражданину Беларуси, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на 2,5 года. Когда к Лосю приехал адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, его также задержали якобы за неповиновение полицейским.

Кроме того, в Москве задержали пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина. На него составили протокол за нарушение установленного порядка организации митинга и оставили на ночь в отделе полиции.

Задержания проходили и в других городах – в Краснодаре, Калининграде, Владивостоке, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Чите, Уфе и т.д.

Борьба также происходит в социальных сетях. На страницы ФБК и штабов Навального подписались тысячи ботов (возможно, чтобы добиться блокировки аккаунтов).

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с призывами выходить на несанкционированные акции за Навального. Роскомнадзор пригрозил соцсетям миллионными штрафами за вовлечение в эти акции подростков.

Минпросвещения попросило родителей не пускать детей на митинги. В школах Забайкалья в этот день решили устроить проверочные работы, а в университете Уфы – учебный день с обязательной явкой сотрудников и студентов.

МВД предупредило о наказании и за участие, и за призывы к предстоящим митингам. Так, в Балашихе школьнику устроили 4-часовой опрос из-за протестных тиктоков.

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