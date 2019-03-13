"Столько не тратят и арабские шейхи": российский журналист жестко разнес Путина

Несмотря на то, что размер официальной зарплаты президента России Владимира Путина составляет 340 тысяч рублей (около 139 тысяч гривен) в месяц, ему фактически принадлежат все богатства РФ.

Такое мнение высказал журналист Антон Орехъ в блоге с названием "Сколько денег у Путина?", опубликованном на "Эхо Москвы". Как отметил он, российский лидер по-факту владеет каждым гектаром земли, каждой фабрикой или заводом на территории страны.

"Бюджет России на 2019 год составляет 15,5 триллионов рублей — это доходы. Расходы на 800 миллиардов больше. Вот это и есть размер богатства Путина! И доходы — его, и расходы — тоже его", — заявил Орехъ.

"Посмотрите и послушайте, с каким интересом, с каким восторгом и каким знанием дела он рассказывает о передовых военных разработках! В которые будут вложены многие миллиарды! Ни один самый богатый человек на земле не мог бы позволить себе потратить столько денег на эти ракеты — а Путин может!" — продолжил журналист.

Кроме того, для Путина придумали целый проект "Кортеж" (стоимостью около 12-15 миллиардов рублей), чтобы создать специальное авто представительского класса.

"Никакой "роллс-ройс" столько не стоит. Даже арабские владыки не тратят столько на автомобили, которых у них десятки", — возмутился россиянин.

Он также подчеркнул, что перечислять бесчисленные бонусы, которые дает Путину его президентский пост, бессмысленно. Глава РФ, по мнению блогера, легко может прожить остаток жизни вообще ни разу не взяв в руки банкноты или банковскую карточку.

"Он живет в мире, где персонально для него все бесплатно и в неограниченном количестве. И нет ничего смешнее, чем зарплата президента Российской Федерации", — подытожил Орехъ.

ru.sputnik.md

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России отчитались, что по итогам 2018 года реальный рост доходов населения составил около 0%.

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