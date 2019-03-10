Столбы пепла в несколько километров: в России "проснулся" мощный вулкан

Мощный вулкан под названием "Шивелуч" "проснулся" на российской Камчатке.

Второй день подряд он выбрасывает в небо многокилометровые столбы пепла и дыма, сообщает "Газета.ру".

Так, 9 марта произошел выброс пепла на высоту около 3 км над уровнем моря. При этом шлейф распространился примерно на 31 км на северо-запад. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Скриншот с видео

Уточняется, что шлейф не распространится на какие-либо населенные пункты. Однако туристам рекомендуют воздержаться от маршрутов, которые проходят около Карымского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

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