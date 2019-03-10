|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Столбы пепла в несколько километров: в России "проснулся" мощный вулкан

4.3тЧитать материал на украинском

Мощный вулкан под названием "Шивелуч" "проснулся" на российской Камчатке.

Второй день подряд он выбрасывает в небо многокилометровые столбы пепла и дыма, сообщает "Газета.ру".

Так, 9 марта произошел выброс пепла на высоту около 3 км над уровнем моря. При этом шлейф распространился примерно на 31 км на северо-запад. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Новости
В Индонезии – мощное землетрясение и извержение вулкана: фото и видео
Столбы пепла в несколько километров: в России "проснулся" мощный вулкан

Скриншот с видео

Уточняется, что шлейф не распространится на какие-либо населенные пункты. Однако туристам рекомендуют воздержаться от маршрутов, которые проходят около Карымского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Andreevski Andrey, як цікава! З кім чорт?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да и черт с ним))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять Путин виноват?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Захаров Дмитрий, А то!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги