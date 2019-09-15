"Стихи у него де*ьмо": Венедиктов рассказал, почему поругался с Сурковым

Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил конфликт с помощником главы РФ и куратором войны на Донбассе Владиславом Сурковым.

В своем телеграм-канале Венедиктов заявил, что причиной ссоры якобы стало то, что он раскритиковал творческие способности Суркова.

"Хотите совет - никогда не говорите Суркову, что он графоман и стихи у него де*ьмо. Может обидеться на всю жизнь и прекратить общение. Берегите чувствительные души", - написал журналист.

Венедиктов и Сурков соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венедиктов посетил Киев, где в интервью одному из изданий разразился дерзким заявлением об оккупированном Крыме.

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