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15 сентября • обновлено в 20:34
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"Стихи у него де*ьмо": Венедиктов рассказал, почему поругался с Сурковым

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Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил конфликт с помощником главы РФ и куратором войны на Донбассе Владиславом Сурковым.

В своем телеграм-канале Венедиктов заявил, что причиной ссоры якобы стало то, что он раскритиковал творческие способности Суркова.

"Хотите совет - никогда не говорите Суркову, что он графоман и стихи у него де*ьмо. Может обидеться на всю жизнь и прекратить общение. Берегите чувствительные души", - написал журналист.

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Венедиктов и Сурков

Венедиктов и Сурков

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венедиктов посетил Киев, где в интервью одному из изданий разразился дерзким заявлением об оккупированном Крыме.

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Персоны
Владислав Сурков Алексей Венедиктов
Место
Россия
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