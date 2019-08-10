"Стечение обстоятельств": в России оправдались за ЧП под Архангельском

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области (РФ) произошел из-за стечения факторов. Подобные трагедии якобы нередко происходят при испытаниях новых технологий.
Такую версию озвучили в корпорации "Росатом". ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе. В результате возгорания топлива ракета детонировала.
Также подтвердили информацию о том, что в общей сложности, из-за ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей российского Министерства обороны. Еще шесть человек были ранены.
Атомные подлодки в Неноксе
RusNext
Карта места, где случился взрыв
29.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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