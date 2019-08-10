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"Стечение обстоятельств": в России оправдались за ЧП под Архангельском

1.9т Читать материал на украинском

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области (РФ) произошел из-за стечения факторов. Подобные трагедии якобы нередко происходят при испытаниях новых технологий.

Такую версию озвучили в корпорации "Росатом". ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе. В результате возгорания топлива ракета детонировала.

Также подтвердили информацию о том, что в общей сложности, из-за ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей российского Министерства обороны. Еще шесть человек были ранены.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Итого всего 11 челов было на полигоне. А через день покажут передачу о пользе радиации для природы и населения и положительном влиянии на санкции.
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