"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за его советы девушкам-полицейским, как сохранить себя в форме.

Соответствующее видео со встречи лидера РФ с представительницами конной полиции накануне 8 марта опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий – точно", – озвучил Путин.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Россияне подняли на смех советы Путина и отметили, что президент перешел грань откровенности.

"Старый пошляк", "Сексизм от первого лица", "Фу. Это уже откровенно пошло. Ничего, кроме тела, не видит", "Пошловатенько, господин президент", "Дед опять в своем стиле? Петросяну пора на пенсию", "Круг общения у президента явно "элитарный", раз он такие шуточки считает уместными на публике, да ещё и под камеру", – написали в комментариях.

Путин - девушкам-полицейским: Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий - точно. pic.twitter.com/wMEHE3URJT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассмешил сеть катанием на лошади.

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