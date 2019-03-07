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"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются

6.2тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за его советы девушкам-полицейским, как сохранить себя в форме.

Соответствующее видео со встречи лидера РФ с представительницами конной полиции накануне 8 марта опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий – точно", – озвучил Путин.

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"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются

Скриншот из видео

"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются

Скриншот из видео

Россияне подняли на смех советы Путина и отметили, что президент перешел грань откровенности.

"Старый пошляк", "Сексизм от первого лица", "Фу. Это уже откровенно пошло. Ничего, кроме тела, не видит", "Пошловатенько, господин президент", "Дед опять в своем стиле? Петросяну пора на пенсию", "Круг общения у президента явно "элитарный", раз он такие шуточки считает уместными на публике, да ещё и под камеру", – написали в комментариях.

"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются
"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются
"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются
"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются
"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются
"Старый пошляк": Путин откровенно намекнул полицейским об ухажерах, в сети смеются

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассмешил сеть катанием на лошади.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПутЕн уже и не ухажер, и не массажер... Импотент...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
ПуТЯ СКОТОБЫДЛО,ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУССКОГО ТУПОГО БЫДЛА!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Луцюк Виталий, поц,глянь на гидранта,который хлещет по щекам,хватает за нос,срывает шапки и вырывает мобилки.Вот это верх " интеллигентности".)
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