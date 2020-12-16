Главным политическим событием текущей недели обещает стать ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая пройдёт в четверг, 17 декабря. И не только для самой России и россиян, но и для Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси и остальных постсоветских стран.

Чувство эйфории от "Крымнаш" в России испарилось, рейтинги Владимира Путина и провластной партии "Единая Россия" идут вниз. По данным "Левада Центр", в январе 2014 года Владимиру Владимировичу доверяло 34% россиян, в апреле того же года, после аннексии Крымского полуострова – 53%, и вот теперь, в ноябре 2020 года, всё вернулось на круги своя – российскому президенту доверяет только 32% россиян. Не менее печально обстоят дела с рейтингами президентской политической партии, а ведь в сентябре 2021 года в РФ пройдут выборы в парламент.

Владимиру Путину нечего предложить россиянам, чтобы заслужить их доверие, кроме как начать где-то войну. Благо, ему есть где разгуляться. Тут тебе и Украина с Донбассом и Крымом, Молдова с Приднестровьем, Грузия с Абхазией и Южной Осетией, Армения и Азербайджан с Нагорным Карабахом, Беларусь с протестами… За годы президентства Владимир Владимирович рассорился практические со всеми соседними странами и окружил Россию горячими точками. С учётом этого, анонсированная пресс-конференция обещает немало сюрпризов, и отнюдь не самых приятных.

Ежегодные встречи с иностранными и российскими журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. К слову, как и "Прямую линию", во время которой вопросы президенту России задают не журналисты, а якобы простые россияне. Якобы потому, что желающие спросить о чём-то Владимира Владимировича тщательно фильтруются российскими спецслужбами, чтобы ни один "раскольник" не проскочил. Однако в 2020 году "Прямой линии" с народом не будет несмотря на то, что это мероприятие считается одной из "духовных скреп" путинской России.

Это тревожный знак, ведь за всё время президентства Владимира Путина мероприятие отменяли лишь дважды — в 2004 и 2012 годах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев" и пообещал "добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре".

Но отмена "Прямой линии" говорит о многом.

Во-первых, Владимиру Путину нечего сказать народу. В 2020 году Россия из-за некомпетентности руководства страны попала в "идеальный шторм", когда в один момент разразился эпидемиологический, экономический и политический кризисы. За первые два квартала, по данным Росстат, количество россиян, которые живут на менее, чем $3 в день, выросло до 20 млн человек. По оценке правительства РФ, естественная убыль населения составит более 350 тыс. человек — это в 10 раз больше, чем в 2019 году. В современной России процветает бедность и смерть.

Можно возразить, мол, времена такие, пандемия, всем тяжело… если бы не одно "но". По доказанным запасам природного газа РФ занимает первое место в мире, по запасам нефти — восьмое. Россия, начиная с 2004 года, откладывает сверхдоходы от нефти и газа в "кубышку" под названием Фонд национального благосостояния, в котором по состоянию на 1 декабря 2020 года накопилось $177,39 млрд. С начала пандемии российское правительство под разными соусами отказывалось давать деньги людям из "кубышки", но чем беднее становятся россияне, тем тяжелее их будет убедить в том, что надо затянуть пояса и потерпеть.

Во-вторых, в информационном пространстве активно циркулируют слухи о болезни Владимира Путина. Как неоднократно писали иностранные и российские медиа, речь идёт то ли о болезни Паркинсона, то ли об онкологии. По мнению журналистов, болезнь вынудит Владимира Владимировича отойти от власти в 2021 году, и сейчас в близком окружении президента России обсуждают кандидатуру приёмника. По слухам, в "short list" попали: дочь Путина Екатерина Тихонова, сын секретаря Совета Безопасности министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель правительства Михаил Мишустин, президент ПАО "НК „Роснефть“" Игорь Сечин.

"Прямая линия" в 2019 году длилась 4 ч. 16 мин., в 2018-м – 4 ч. 20 мин., в 2017 году – 3 ч. 56 мин., в 2016-м – 3 ч. 40 мин. С учётом количества проблем, накопившихся в РФ, очевидно, что в 2020 году она не была бы короче. Президент России не молод, 7 октября ему официально исполнилось 68 лет (злые языки говорят, что взаправду он ещё старше), так что даже без учёта проблем со здоровьем подобное мероприятие далось бы ему нелегко.

Ежегодная пресс-конференция вряд ли будет короче, но, согласитесь, легче выдержать одно мероприятие длительностью 3–4 ч., чем два – 8–9 часов. К тому же, она пройдёт по видеосвязи: Владимир Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарёво, иностранные и российские журналисты будут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.

Кремль списывает нежелание президента России появляться на публике на пандемию. Однако это выглядит странно, ведь ещё 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины "Спутник V", а 2 декабря объявил старт масштабной вакцинации в РФ. Очевидно, Владимир Владимирович не хочет делать прививку вакциной, которая четвёртый месяц не может пройти третий этап клинических исследований, и не понаслышке знает о противопоказаниях и побочных эффектах наспех разработанного препарата. Ничем другим отказ Владимира Путина от традиционной встречи с журналистами, как недоверием к российской науке и медицине, старостью и болезнью, не объяснишь. На худой конец, есть вакцина Pfizer и BioNTech, которая прошла все этапы испытаний и разрешена в Великобритании, США и других странах с развитой медициной.

К слову, Владимир Путин избежал "Прямой линии" с народом, который устал затягивать пояса, но ежегодная пресс-конференция обещает быть не менее неприятной. Накануне мероприятия в российском информационном пространстве начали один за другим публиковать журналистские расследования о самом Владимире Владимировиче, его семье и близком окружении. Последние дни в России активно обсуждают коррупционные схемы обогащения Светланы Кривоногих, которая родила Путину дочь; президентского "друга" Юрия Ковальчука, второго человека в стране; директора Росгвардии Виктора Золотова; дочери Путина Екатерины Тихоновой и её бывшего мужа Кирилла Шамалова. Ходят слухи, что всё это неспроста, и за "сливом" стоит секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев (это косвенно подтверждает публичная унизительная порка, которую на днях устроил Владимир Путин его сыну министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву).

Последний гвоздь в крышку гроба забило совместное расследование Bellingcat, The Insider (при информационной поддержке CNN, Der Spiegel и El País) и Алексея Навального, в котором были названы имена исполнителей и заказчиков покушения на российского оппозиционера отравляющим веществом группы "Новичок". Оказалось, что за попыткой убийства Навального в августе 2020 года стоит президент России Владимир Путин и Федеральная Служба Безопасности РФ (основной правопреемник КГБ СССР).

Примечательно, что на следующий день после того, как прогремели эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил ежедневные пресс-брифинги с журналистами. Очевидно, Кремль взял паузу, чтобы придумать правдоподобные ответы на все те неудобные вопросы, которые будут задавать журналисты.

Однако не надо забывать, что Владимир Путин за годы президентства в совершенстве овладел искусством уходить от ответа на конкретные вопросы. Так что вместо внятных ответов журналисты будут вынуждены несколько часов слушать байки Владимира Владимировича. "Я не царствую, я работаю каждый день", "Россия поднимается с колен", "времени на раскачку нет", "надо ещё немного потерпеть"… Ну, и про Великую Отечественную войну Владимир Владимирович в собственной интерпретации расскажет, как будто это он — человек, который родился через 7 лет после окончания войны, а не советский народ, победил нацистов, и пригрозит Западу: "Можем повторить!"

Одним словом, запасаемся попкорном.

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