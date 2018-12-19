''Становится обидно'': Песков рассказал, что выводит Путина из себя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не нравится отвечать на одни и те же вопросы.

Он пожаловался в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24", что российский лидер подробно все объясняет (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил. Очень часто он очень подробно и логично объясняет ту или другую субстанцию, и буквально через несколько минут у него спрашивают опять это же самое. То есть журналист буквально несколько минут назад не слушал того, о чем говорил президент. Становится обидно. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту", – сказал Песков.

Он также рассказал, что у Путина нет мобильного телефона, а всю информацию он черпает из разных источников.

"Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные. Президент может сам в компьютере посмотреть интернет. Насколько я знаю, у него телефона нет", – заявил Песков.

Он также пояснил, что в Кремле до сих пор пользуются телефонами с закрытой связью, которые "все смартфоны переживут".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Песков показал, как проходят рабочие дни Путина, чем вызвал насмешки в сети.

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