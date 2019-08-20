Если Россия решит реализовать поворот русла реки Днепр, которая берет начало в Смоленской области, тогда она должна вернуть эти территории Беларуси как ее исторические земли, – заявил белорусский аналитик Игорь Тышкевич.

Есть ли у Беларуси основания заявлять о том, что Смоленск – белорусский город? Если посмотреть на комплекс исторических событий в пространстве и времени, то, думаю, особых оснований нет.

Смоленская земля – это территория кривичей, дреговичей. Именно там и формировался белорусский народ как народность.

Смоленск Наше.Трэвел

В XII веке, перед монгольским завоеванием, этом было Великое княжество Смоленское. В XV веке оно было в составе Великого княжества Литовского. Тогда Смоленское воеводство было пограничным в отношении России и Украины. На востоке оно граничило с Минским воеводством, а на юге с Черниговским.

В начале XVI века Московское государство завоевало Смоленск, но через столетие Речь Посполитая его вернула. И тогда, в начале 1630-х годов, происходила так называемая Смоленская война. Московский боярин Михаил Шеин с большой армией вторгся в Смоленское воеводство. Сначала поляки не очень защищали Смоленск, потому что не было короля. Но когда королем выбрали Владислава IV, он вышел с армией на помощь осажденному Смоленску. В его армии было и 12 тысяч запорожских казаков.

Эта война закончилась полным поражением московитов, и Смоленск продолжал пребывать в составе Речи Посполитой, то есть объединения литовцев и поляков.

С 1654 года, когда состоялась Переяславская рада, и Богдан Хмельницкий втянул Московскую державу в войну с Речью Посполитой, эта война продолжалась очень долго. Наконец, согласно Андрусовскому перемирию 1667 года, Смоленск остался в составе Московской державы.

Карта Смоленской губернии, 1857 год Google Images

В 1889 году была проведена первая всероссийская перепись населения, и оказалось, что белорусы компактно населяли 5 западных губерний России. Но Смоленскую губернию нельзя было отнести к числу белорусских, потому что белорусы там были только на западе. По результатам переписи, 90% населения губернии составляли русские.

Потом в 1919 году была создана Белорусская советская республика, но в очень ограниченном территориальном виде: только Минская и Гродненская губернии. В Москве боялись объединять все белорусские земли, поскольку там был сильный национально-освободительный подъем. Смоленская, Витебская и Могилевская губернии остались в составе России.

Но в 1924-25 годах Беларуси вернули часть Витебской губернии, часть Смоленской – ту, где превалировали белорусы, и Гомельскую губернию. Тогда Беларусь приобрела практически те же границы, которые она имеет и сегодня.

Исходя из всех этих фактов, трудно сказать о принадлежности Смоленска. Это была пограничная земля. В какой-то мере белорусы могут претендовать на нее, но это очень сомнительная мера.

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