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Стало известно, на что Путин променял дебаты Зеленского и Порошенко

4.3тЧитать материал на украинском

Глава России Владимир Путин пропустил прямую трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

В это время он принимал участие в ликвидации пожара в Забайкальском крае, сообщил в комментарии LIFE пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Путин занимался координацией действий с участием МЧС по ликвидации пожаров, а не наблюдением за предвыборной агонией в Украине", — сыронизировал Песков.

Дебаты на НСК "Олимпийский"

Дебаты на НСК "Олимпийский"

Напомним, ранее в Кремле пообещали на видео записать дебаты Зеленского и Порошенко: "Может, у него будет какое-то время на выходных посмотреть".

В сети уже появилась отфотошопленная фотография, на которой Путин сидит в кресле и смотрит дебаты по телевидению. На экране зафиксирован момент, когда Зеленский и Порошенко стоят на коленях на сцене.

Стало известно, на что Путин променял дебаты Зеленского и Порошенко

В сети появилось отфотошопленное фото, где Путин якобы смотрит дебаты Зеленского и Порошенко

Смотрите также на OBOZREVATEL полное видео дебатов Зеленского и Порошенко, а также читайте, почему Зеленский заматерился прямо на сцене.

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Персоны
Владимир ПутинПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Перевожу с дипломатического: Путину нас*ать на кугутский цирк, арена вся в навозе, клоуны убогие и их шуточки давно всем надоели. Так понятнее, рогули, кугуты и свидомиты? :-)))
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Трубицын Александр, Кугуты́ — село в Петровском районе Ставропольского края Российской Федерации
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