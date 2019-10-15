Стало известно, как отец издевался над сестрами Хачатурян

Отец сестер Хачатурян, которого девушки убили в Москве, издевался над ними, используя специальный звонок. По сигналу они должны были выполнять его разные просьбы.

Он мог поручить принести ему еду, напитки или же стоять рядом, пока он не уснет. Об этом рассказали адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян RT.

Также в доме был запрещен ряд слов. В случае непослушания, отец избивал и оскорблял дочерей.

"Под запретом в доме были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные к ним, цифры "6" и "8", штрих-коды", — привел подробности собеседник телеканала.

Кроме того, несколько раз Хачатурян даже стрелял в дочерей из пневматического оружия.

Сестры Хачатурян "Экспресс газета"

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 июля 2018 года в Москве три сестры, 17, 18 и 19 лет, Кристина, Ангелина и Мария нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

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