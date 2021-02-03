Стало известно, где будет отбывать наказание Навальный

Приговоренного к 3,5 года заключения российского оппозиционера Алексея Навального собираются этапировать в одну из колоний общего режима, расположенную в ближайших к столице РФ регионах.

Это произойдет после того, как принятое накануне решение суда о его аресте вступит в силу. Как передает "Интерфакс", об этом заявил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

Он отметил, что в соответствии с законом осужденного должны этапировать в исправительную колонию по месту его проживания.

"Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в любой ближайший регион", – пояснил российский чиновник.

По его словам, это будет одна из колоний Центрального федерального округа России. Он также не исключил, что теоретически оппозиционера могут оставить отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания какого-либо из СИЗО Москвы, однако считает это маловероятным.

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