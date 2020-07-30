Коллизия проста: Тверской районный суд стал на сторону Генпрокуратуры, подтвердив запрет на выдачу информации об 11 советских прокурорах — членах сталинских троек. Как известно, именно пресловутые тройки и были той главной машиной репрессий, когда фальсифицированные дела рассматривались за пять минут; именно они, эти тройки — авторы расстрельных приговоров и знаменитых "10 лет без права переписки", что и было маскировкой расстрелов. Напомним, что за годы работы троек, и при их участии, было репрессировано более миллиона человек, а более 700 тысяч (!) расстреляно.

Информацию о прокурорах-убийцах требовало общество "Мемориал". Это было необходимо для исторического справочника, который готовился совместно с несколькими госструктурами. Однако прокуратура заявила, что имена нельзя раскрывать без согласия наследников, что будут распространятся сведения, порочащие людей, так как по этим прокурорам-убийцам нет обвинительных решений суда. На что "Мемориал" весомо возражает — суть истории — фиксировать все поступки.

Конечно, поступок суда возмутителен, но дело сложнее, чем видится на первый взгляд. Они ведь действительно не осуждены судом, эти сталинские прокуроры. Хрущёв был их коммунистическим братом и ХХ съезд посвятил развенчанию исключительно Сталина, да и по нему нет приговора, так как не было суда. Брежневы-Черненки-Андроповы сами были плоть от плоти той самой репрессивной машиноы, так что, о массовых судебных процессах над убийцами и речи не было.

Потом появился Ельцин, у которого тоже духу не хватило поставить юридическую точку в сталинизме — боялся просталинских настроений в обществе и бунта коммунистов, хотя это был единственный момент в современной истории России, когда, вслед за падением памятника Дзержинскому, можно было очистить страну от преступников его ведомства.

Ну, а потом к власти пришёл Путин — представитель того самого ведомства и всё заморозилось на двадцать лет. Не думаю, что Путин внутренне оправдывает сталинских убийц, однако ему устраивать чистку его бывших коллег ни к чему. Он не ставит на своё место памятник Дзержинскому, но и не выносит из Мавзолея тело Ленина. Он сторонник "бега на месте", про который Высоцкий сказал: "Бег на месте — общепримиряющий".

И действительно, наблюдается "красота среди бегущих".

Однако, нужен ли суд на сталинскими палачами. В идеале, безусловно. Погибли сотни тысяч людей, кто-то же должен ответить за их гибель, пусть даже после смерти.

Будет ли подобный суд в России. Сомневаюсь. И не только потому, что Путин считает это ненужным волнением общества, а самого Сталина — создателем великой советской империи. Но еще и потому, что время подобного суда, как кажется, безвозвратно ушло, и справедливость в этом вопросе перестала быть актуальной для граждан. За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости.

Ну, кому сейчас интересен Сталин! Скажу вам честно, даже мне не интересен. Вокруг коронавирус, возможная война Америки и Китая, война с Украиной, в летний отпуск надо съездить. Я не шучу! Вот отпуск на носу, а все страны закрыты. Какой тут Сталин и его прокуроры?!

Но оправдывает ли коронавирус запрет доступа "Мемориала" к документам? Конечно же, нет!

У историков своя работа — восстановление исторической правды, и им никто не должен мешать.

Жаль только, что и в правдивой истории сейчас никто не нуждается.

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