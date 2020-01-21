Израильтяне здорово облажались, не позвав на годовщину освобождения Освенцима президента Дуду. Я как бы не большой любитель ни Польши, ни поляков и понимаю, что там много своих уродов и уродств, даже сегодня, но не дав ему слово, а дав его Путину, как бы израильтяне покупаются на русскую версию событий Второй Мировой войны.

А русская версия, была и будет всегда простой - как можно прочнее и дальше уйти от простого понимания, что войну начали два урода Гитлер и Сталин. А то, что Сталина Гитлер сделал идиотом позже, напав на СССР, это лишь дополняет картину, а не меняет её. Поляки же, при всех их грехах против евреев, воевали с немцами с первого дня и правительство поляков в изгнании никакого мира с немцами не подписывало, как например сделали полностью об*сравшиеся французы и немецкие союзники в целом ряде стран восточной Европы.

Да, Западная Европа и Восточная тоже, очень с подозрением смотрели на коммуниста Сталина, который строил новую империю на востоке и почти в открытую требовал передела границ после крушения Российской Империи, где России принадлежала и Польша, и Финляндия, и Прибалтика, и сферы влияния в Иране и Маньчжурии. Плюс Сталин жадно смотрел на извечную русскую мечту - Царьград, который в русской идеологии, должен был стать 3й столицей православной русской мега-империи.

Потому никто на западе не хотел с таким ненормальным коммунистом иметь дело. Это было абсолютно логичным не принимать Сталина. Гитлер, несмотря на все его жуткие качества, казался западу лучше, так как он не собирался внедрять идеологию всё поделить с какими-то оборванцами за чей-то счёт. Плюс воевать запад абсолютно не хотел. Потому пытались с Гитлером договориться. А он их обвёл вокруг пальца, договорившись с СССР и уйдя от вечной немецкой проблемы -- войны на два фронта.

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Польша, во всей этой истории, даже если и умыкнула в 1938 году, часть Чехословакии под шумок, вела чисто оборонительную войну, на стороне запада и на стороне справедливости. А то, что Сталин воткнул им штык в спину и в очередной, уже 5й раз в истории, поделил Польшу с немцами, не делает поляков никак и ничем виноватых в развязывании войны.

Сталин также не сделал ни одного лишнего движения, чтобы спасти каких-то евреев, освободить лагеря быстрее и вообще его проблема Холокоста волновала минимально. Лагеря освобождались по ходу движения советских войск на запад. Узникам оказывалась помощь, их кормили, их лечили. И за это мой низкий поклон Советской Армии и её участникам. Но это не было какой-то специальной милостью, а являлось просто частью военных действий. Особенно зная, что тех, кто был в лагерях и в плену, потом годами гнобили допросами в КГБ.

Мой дед, попавший в окружение в Украине, был живой свидетель этого - его мурыжили допросами, аж до середины 50х годов, подозревая в нём немецкого шпиона (еврея!!!) при этом он как лучший специалист в Риге по морозильным установкам и хранению продуктов, продолжал продвигаться по службе в советской армии и уйти на гражданку из армии ему не давали много лет.

Потому всё это очередной какой-то дикий вызов нормальности истории и её логике. Поляки не были ангелами, но они воевали за свою страну честно. Советская армия, стала оккупантом всей восточной Европы, но при этом каждый её простой солдат и офицер, честно воевал в войне не за Сталина, а за свой дом, семью и освобождение от всей этой нечисти. Войну не начали англичане и французы, которые облажались в Мюнхене в 1938 году. Война началась как продолжение Первой Мировой и её противоречий, а также возникших дополнительных объективных причин, которые образовались с поражением Германии и её союзников в 1918 году и также с победой коммунизма в СССР в 1917 году.

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Одновременно в Европе возникли две идеологии правых и левых радикалов, каждая из которых не удовлетворялась тем, что имела и требовала всего вокруг, как эдакое новое мессианское, религиозное движение, которое не может остановиться на достигнутом и миром ли, войной ли, но будет продолжать наступление на остальной мир, пока его не повергнут в прах. На сегодня такой идеологий стал исламизм. А нацизм и коммунизм, слава богу, рухнули.

И вот зная всё это, я считаю, что в Израиле капитально подставили сами себя под абсолютно законную критику и показывают себя эдакими подпевалами русского варианта истории, а не того, что было на самом деле.

Пока не поздно, Израиль должен перед Дудой извинится, позвать его и дать ему слово на общей церемонии, как и всем остальным, включая представителя России - Путина. Во всей этой ситуации, нужно сохранять нейтралитет, а не потворствовать одной из сторон.

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