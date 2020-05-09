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9 мая • обновлено в 12:37
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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Сталин и Гитлер развязали Вторую мировую, но Путин и Россия переписывают историю. Эксклюзивное интервью с Игорем Чубайсом

4.7т
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75-летие со Дня победы во Второй мировой войне в России отмечают весьма скромно из-за эпидемии коронавируса, хотя помпезность торжества планировали еще с прошлого года. Под это событие президент Владимир Путин даже хотел продлить свои полномочия на 16 лет вперед – до 2030 года. Однако все пришлось отложить на неопределенное время.

Почему в России все время переписывают исторические события и факты, присваивают чужие победы, а поражения перекладывают на других – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк и философ Игорь Чубайс.

– Из-за эпидемии коронавируса Путину пришлось отменить не только военный парад, но и помпезное празднование 75-летия со Дня победы. Он так долго готовился, можно только представить его разочарование.

– Путин сопротивлялся до последнего, очень хотел провести парад. Его начали готовить еще 20 марта, в Москву приехали разные участники на репетицию, но к началу апреля среди курсантов Нахимовского училища начались массовые заражения вирусом. Об этом, конечно же, не сообщалось. Так что в начале апреля Путину пришлось отменить и парад, и празднование. Сухопутного парада на Красной площади, очевидно, не будет. Только Лукашенко вырвался вперед, зато над Москвой проведут военно-воздушный парад.

Празднование 75-летия со Дня победы в самом деле очень важно для Путина. У России и всего остального мира нет общих символов, ценностей и дат. Мы находимся в состоянии изгоев и изоляции. День победы – совершенно неожиданно оказывается общим для всех. Более того, Россия позиционирует себя не только как участник войны, но и как страна, которая спасла мир от фашизма. Путин рассчитывал, что на празднование в Москву приедут мировые лидеры, а он продемонстрирует всему миру свое значение и влияние. В этом смысле парад был очень важен, но ничего не получилось.

По сути, это тоже неверно. У нас информация о войне и победе до сих пор скрывается, власть даже не понимает, насколько смешно и нелепо она выглядит. В прессе и дальше публикуют новые данные о засекреченных операциях. Возникает вопрос, а что, рейх еще не разбит? Или вы наконец открыли документы через 75 лет после окончания Второй мировой? В Германии, кстати, нет ни одного документа о войне, который был бы засекречен, в отличие от России. Это является косвенным доказательством того, что официальная картина войны у нас – это миф.

Игорь Чубайс

Игорь Чубайс

www.crimea.kp.ru

– Почему в России постоянно искажают данные о Второй мировой?

– С Днем победы наши власти продемонстрировали, что они не вписываются в нормальную мировую историю. Вот есть русский язык. По-русски мы говорим "в Канаде, в Германии, в Польше, в Америке, даже в "ДНР", но вот сказать "в Украине" не могут. Говорят "на Украине". То есть идет насилие над русским языком. Политическая диктатура сильнее русского языка. У нас нарушается не только такая фундаментальная основа общества, как язык, нарушается и время. Всем известно, что Вторая мировая война окончилась 2 сентября 1945 года полной капитуляцией Японии. У нас эта дата не отмечалась 70 с лишним лет, а вот сейчас Путин решил, что будем отмечать, но не 2 сентября, а 3. Но есть же понятие идентичности. Война закончилась 2 сентября, почему он решил переделать на 3 сентября – можно только догадываться. Может быть, одна из причин, чтобы не вписываться в мировой язык и правила.

– В России еще часто говорят, что именно Союз победил Гитлера и спас мир от нацизма.

– Во Второй мировой войне победил не Союз, а 52 государства антигитлеровской коалиции, а Союз был одной из них. Но Союз распался и победу в войне начали приписывать России, которая входила в его состав вместе с 16-тью другими республиками. Хотя тяжелейшая война шла в Беларуси, в Украине.

И еще важная деталь. Союз вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну и несут за это ответственность. Гитлера уже нет, так же, как и Третьего рейха. Но есть Россия – правопреемница СССР, значит, ответственность за развязывание войны теперь на ней.

– Откуда взялась такая привычка, как манипуляция историческими фактами?

– В досоветской России существовали определенные ограничения. Недопустим был атеизм, но духовная и интеллектуальная атмосфера была мягкой. Цензуры на исторические работы не было. Историки и их работы вообще не подвергались цензуре. Они были свободными. Как только большевики захватили власть, сразу ввели тотальную цензуру, начали контролировать любую мысль. Были закрыты газеты, начались репрессии. В 22-м году Ленин посадил на пароход всех интеллектуалов и выслал за рубеж. Закрыли все гуманитарные факультеты русских университетов. С 17-го года в России возникла альтернативная диссидентская социальная наука. Она существует и до сих пор. Самые известные в мире авторы, например Солженицын, который написал историю ГУЛАГа, совершенно не вписывались в официальную советскую историю.

Есть официальная социальная наука, которая не несет никаких открытий и существует под дирижёрскую палочку вождя. Вот Путин собрал историков в 2016-м году и сказал: "Надо написать новый учебник по истории" и объяснил, каким он должен быть. Все послушно стали писать.

И эта официальная историческая наука – псевдонаука. Она постоянно переписывается. Сначала в Союзе главным событием ХХ века считался "Великий Октябрь". А потом сказали, что главное событие ХХ века – победа в Великой отечественной войне. А что же с октябрем? А ничего, это не обсуждается.

Переписать могут все, что угодно – события и даже значимых персонажей. Возьмем Сталина. Во времена Николая II он был мелким бандитом, при Ленине – чиновником из третьего ряда, при собственно Сталине стал великим вождем всех времен и народов, при Хрущеве – нарушителем норм партийной жизни, преступником, виновным в массовых репрессиях. При Брежневе его имя не упоминалось 18 лет, а вот при Горбачеве его очень жестко критиковали. Причем не сталинизм как явление, а Сталин лично.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

ru.wikipedia.org

Наконец при Путине Сталина превращают в отца победы. Почему происходит переписывание? Потому что вся официальная история в России – ложь, а у лжи – короткие ноги. Если одно слово правды весь мир перетянет, то ложь нет, ее все время приходится переписывать. Возникают какие-то внешние сигналы, внутренние изменения. То нужно, то не нужно. Тот же Солженицын, который во время войны был героем обороны, в 45-м году был арестован и стал предателем. Потом стал мелким сельским учителем, начинающим писателем и наконец Нобелевским лауреатом. Сейчас его имя и вовсе хотят стереть, чтобы о нем меньше говорили.

– Что сейчас стало главным для России – победа в войне?

– Не просто победа в войне, а победа в Великой Отечественной войне. Только зачем вы семь раз меняли данные о количестве погибших? Сталин сказал 7 миллионов погибло, Хрущев заявлял о 20-ти, Брежнев – 25, Горбачев – 27, а в 2017 году Госдума вдруг заявила, что погибло 42 млн. Они еще с гордостью били себя в грудь, мол, мы открыли секретные документы и теперь знаем точно. Но когда люди начали возмущаться, мол, какая же это победа, 42 миллиона погибло? Это же кошмар, чудовищно! Тогда разные инстанции просто запретили давать эту цифру, и она больше ни разу и никем не повторялась. Месяц назад Путин сказал, в войне погибло 27 миллионов людей. Опять съехали. Но при таком отношении к истории никаким официальным данным верить нельзя.

– У Путина вообще специфическое знание истории, ее видение, не находите?

– Я не только нахожу, я об этом пишу постоянно. У России нет истории, официальная история отсутствует, потому что она постоянно переписывается. Например, есть такой громкий факт, что войну начал Гитлер. Нет же, СССР вместе с Гитлером развязал Вторую мировую войну. 22 июня 1941 года, Сталин после долгих размышлений решил все-таки воевать с Гитлером и не пытаться его уговорить. К этому времени Англия воевала уже два года, Франция была захвачена немцами. Целый ряд государств вели кровопролитную войну.

Официально в войне победило 52 государства антигитлеревской коалиции. Сталин лично признал это: "Без помощи США и Англии Союз не выдержал бы напор Третьего рейха и проиграл бы в этой войне". Союз не смог бы победить Гитлера, и Сталин даже не стал этого скрывать. Если в Первой мировой Россия к концу 1917-го года побеждала и потеряла 700 тысяч убитыми и погибшими от ран, то потери в Великой Отечественной в 60 раз больше – то есть 42 млн. Это колоссальные цифры, а Сталин – самый бездарный руководитель, который все свои бесталанные решения закрывал жизнями людей.

Вторая мировая война

Вторая мировая война

maxim-nm.livejournal.com

Союз экономически не мог противостоять Германии вместе с захваченными нею странами. Его потенциал и строй были слабее.

– Бытует мнение, что Сталин хотел напасть на нацистскую Германию, но Гитлер его опередил.

– Да, такая дискуссия существует и есть разные точки зрения, ведь архивы-то полузакрыты, поэтому приходится гадать и предполагать. Но меня удивляет другая вещь: и президент Путин, и председатель Совета Федерации Матвиенко 9 мая в прошлых годах говорили, что "вероломно напал Гитлер". То есть их не волнует, что фашизм был рядом, и они не пришли спасать поляков. Если бы Сталин направил свои войска против рейха, Гитлер бы рухнул, он бы не выдержал. Но он этого не сделал. Поэтому если возвращаться к теме, кто начал и хотел ли Сталин напасть… Тут могут быть разные варианты, но когда наши власти говорят, что Гитлер вероломно напал, вся претензия в том, что "мы с тобой вроде договорились, а ты взял и обманул. Хороший ведь парень был". Ну что же они говорят, они же себя раскрывают полностью. Мол, с Гитлером как бы договорились разделить мир, а он взял и обманул вас.

Благодаря секретному соглашению пакта Молотова-Риббентропа, подписанному 23 августа 1939 года, Гитлер вместе со Сталиным захватил Европу и увеличил многократно свой военный потенциал, после этого напал на Советский Союз и дошел до Москвы и Сталинграда. Еще раз повторю, Советский Союз вместе с Третьим рейхом развязал Вторую мировую войну через неделю после подписания протокола Молотова-Риббентропа.

– Часто читаю, что после Второй мировой войны у Сталина были намерения развязать Третью мировую. Он действительно хотел расширить границы Союза?

– Вы знаете, есть вещи, которые легко доказать, а есть вещи, которые можно предполагать, а доказать трудно. Конечно, положение Сталина было трудным. С одной стороны, у него не было ядерного оружия, а он понимал, что такое ядерная бомба; с другой – страна была невероятно истощена, у нее не было потенциала, чтобы захватывать других. Известно, что не только в Китае, но и в Индии, коммунисты были близки к тому, чтобы захватить власть. И судя по ряду документов, Сталин сказал, ну делайте, что хотите, но оставьте нас в покое. Нам еще только Индии не хватало, у нас тут голод и людей кормить нечем.

Поэтому хотел или не хотел… В принципе хотел и это легко доказать, поскольку на гербе СССР изображен весь земной шар, а не только СССР. Намек прозрачен. И даже не намек, а вся коммунистическая идеология исходила из того, что победа коммунизма неизбежна во всем мире. Была такая идея по захвату всего мира, чтобы повсюду поднять красные флаги. А Запад во многом хлопал ушами и просто смотрел, как все это происходит, когда от Кубы до Вьетнама, от Вьетнама до Монголии, ГДР и Польши – повсюду развивались красные знамена.

– Сейчас разве не то же самое происходит, когда Путин пытается возродить границы СССР, пытаясь захватить Украину, а Запад хлопает ушами.

– Запад вообще допускает большое количество ошибок или не хочет ввязываться в решение проблем. Вот Трамп встретился с Зеленским и посоветовал: “Идите к Путину и договоритесь”. Ну что это? Извините за такой вульгаризм, ну это то же самое, что сказать зайцу — иди к волку и договорись с ним. Тот, кто не жил в СССР, не понимает абсурдности этой фразы. Пассивная позиция Запада может привести к очень печальным результатам, тем более если говорить о России. Россия переживает глубочайший кризис, у нас миллионы бомжей, миллионы людей живут в полуразваленных бараках, непригодных для жилья. Тот, кто приезжает в Москву, даже понятия не имеет о том, как живет вся Россия. Десятки миллионов людей живут ниже прожиточного минимума. Ситуация очень тяжелая и трудная.

А что касается российко-украинских отношений, я не думаю, что они были когда-то идеальными. Даже между мужем и женой бывают трения. Но то, что началось с приходом большевиков – это невыносимо ни для Украины, ни для России, ни для других народов. Поэтому СССР в 1991 году развалился и рассыпался. Строительство коммунизма привело к распаду государства, вот с чем нужно разбираться и что нужно анализировать. Ну, в Киеве как раз этим и занимаются. По крайней мере в Украине открыты архивы КГБ, а в России – это архивный ГУЛАГ.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Вторая мировая война российская пропаганда
Персоны
Игорь Чубайс Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России война
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Он Алекс
Он Алекс
Ниже один дурашка проплаченный кремлевскими, который пишет о конституции об которую вытирает свою ((( вас россияне даже не жалко , черви рабы пуг.....
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
для продавших душу рогатому и хвостатому с копытами - наше пояснение. Наши предки - Красная Армия и трудовой народ воевали и ложили свои жизни именно за сохранение Советской СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ (!) Родины, где каждому гарантировались права Конституцией СССР: право на достойный и гарантированный труд, на бесплатную медицину, на бесплатное жильё, на социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Люди умирали за то, чтобы их дети, внуки и потомки жили при Социализме и Коммунизме, а НЕ при выродках как это сегодня. И вы, либерасты и прочая нечесть, захватившая власть и пребывающая в ней после 1991 года до наших дней НЕ имеете к ней никакого отношения. Для вас это день скорби с маками на могилах ваших предках полицаев и предателей.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А нельзя в такой день написать что-то вроде " Вся страна вспоминает и чтит великих героев, которые отстояли страну против фашистов" обязательно поливать грязью в такой день. Вся суть обоссыватиля.
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