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8 марта • обновлено в 16:10
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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Российский оппозиционный блогер, телерадиоведущий Все статьи автора

Сталин сдох, дав шанс уцелеть миллионам людей

4.2т

Память наших предков сохранила прекрасные, волнующие сердце воспоминания о 5 марта.

Плохо радоваться смерти человека, спора нет. Но то человека! А когда сдыхает тиран, от чьей воли десятилетия напролет зависела жизнь - твоя, твоих близких, огромной страны... - радоваться такой смерти естественно и прилично. Неприлично поджимать губы, изображая именно в этот момент этическое превосходство и христианское всепрощение.

- Сдох Гуталин!

Торжество человеческих ценностей доносится до нас в этом крике сквозь толщу времен. Сталин сдох, дав шанс уцелеть миллионам людей. Своей долгожданной смертью он позволил впустить в этот смердящий ГУЛАГ хотя бы глоток свежего воздуха, дал хотя бы оплакать погибших и вернуть им честные имена... Окуджава, оттепель, Аксенов, "Современник", Шпаликов... Недолгое отчаянное счастье.

Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин.

А вы говорите: не праздновать пятое марта.

Будь благословен этот день!

Конечно, хотелось бы, чтобы мы, как какие-нибудь французы, праздновали день, когда самолично снесли собственную тюрьму, но - чего не было, того не было. Собственную тюрьму, с немалым воодушевлением, мы укрепляем изнутри и именно это называем патриотизмом. Агрессивно-послушное большинство по-прежнему рулит на отечественных просторах, не оставляя выбора меньшинству. И пока дело обстоит так, и отмороженные празднуют день чекиста, у живых нет особого выбора.

Их праздником будет этот весенний день.

Ибо дыхание истории слышится у нас, главным образом, в дыхании Чейн-Стокса.

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Автор
Виктор Шендерович Виктор Шендерович
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
Источник
Источник: Facebook Виктора Шендеровича
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Будэ праздник когда сдохнет смердячая падаль Шендерович.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Читаем комменты от самок Кацaпа. Грязь и глупость. И это все, что пишут их "женщины" здесь. И вот вопрос - когда они это пишут? В какой день? В самый "праздничный" для этих русских дyр, как они сами утверждают! С пеной у бешеной пасти. Что же заставляет их сидеть здесь и писать гадости на чужом ресурсе, в чужой стране? Думаю, не служебный долг. Что такое честь и долг для тyпого фсбешного ефрейтора? Да ничто! Пустой звук. Но что-то же заставляет этих тваpей даже сегодня, в их день, сидеть и лить помои и гной на Украину. Я считаю, причина этого - пустота. Абсолютный вакуум в их душе. Черная дыра. Звенящая пустота в голове. Даже ваты не осталось! Пустота в личной жизни. Кому они такие нужны, в самом то деле? Вот и сидят эти росейские шлюxи гроздьями на наших сайтах, разливая тонны яда и гноя. А что им ещё остаётся?
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кремль москва
кремль москва
Кацaп Кацaпыч, дурачок украинский?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн следующий! Когда сдохнет это падло, радость будет ещё большей!
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