В Москве продавец "шаурмы от Сталина" напал на полицейского

Дарья Дурова Новости России 02:10, 15.01.2021

В Москве за неповиновение полиции оштрафовали владельца скандальной закусочной Stalin Doner, который, как заявляется, хамил, толкал и хватал полицейского, угрожая ему проблемами на службе.

В полиции утверждают, что проверяли законность работы шаурмичной по просьбе граждан. Stalin Doner якобы обслуживал москвичей без необходимых документов и с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, пишет ren.tv.

Представившийся работником заведения мужчина был доставлен в отделение полиции и заверил стражей правопорядка, что предоставит документы на следующий день, но этого не сделал.

Работнику напомнили о необходимости прибыть в ОМВД при помощи телеграммы. 14 января участковый пришел к Stalin Doner и предложил мужчине проследовать в пункт полиции для предоставления документов. После этого сотрудник шаурмичной якобы напал на копа.

Stalin Doner
openmedia.io

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Москвич обязан оплатить штраф в размере 1000 рублей (около 382 гривен).

Отметим, закусочная с шаурмой "от Сталина" открылась на севере Москвы накануне Рождества. За прилавком в шаурмичной стоят люди в форме НКВД, а портрет Иосифа Сталина фигурирует в оформлении вывески и меню.

Stalin Doner в Москве
Telegram / СерпомПо
Меню заведения
Эхо Москвы
Владельца Stalin Doner оштрафовали
Telegram / СерпомПо
Людей обслуживают в форме НКВД
Telegram / СерпомПо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Подмосковье КамАЗ врезался в колонну с российскими военными автобусами, в которых ехали солдаты-срочники. В результате ДТП пострадало около 40 человек и 4 погибло.

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