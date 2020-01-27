Стали известны результаты вскрытия тела Чаплина

Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин скончался в результате острой ишемической болезни сердца. Кроме того, ее усложнили и сопутствующие проблемы со здоровьем.
Такой диагноз был установлен по итогам вскрытия тела одиозного российского священника, сообщается на Telegram-канале 112.
Известно, что Чаплин также болел сахарным диабетом и с раннего детства страдал от астматических приступов.
Всеволод Чаплин
Telegram-канал 112
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 января скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин сидел на лавочке возле храма и ему внезапно стало плохо, после чего он скончался.
В сети появилось видео с места смерти скандального российского священника.
Напомним, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины.
Также Чаплин отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.
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