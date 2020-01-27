Стали известны результаты вскрытия тела Чаплина

Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин скончался в результате острой ишемической болезни сердца. Кроме того, ее усложнили и сопутствующие проблемы со здоровьем.

Такой диагноз был установлен по итогам вскрытия тела одиозного российского священника, сообщается на Telegram-канале 112.

Известно, что Чаплин также болел сахарным диабетом и с раннего детства страдал от астматических приступов.

Всеволод Чаплин Telegram-канал 112

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