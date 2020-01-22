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22 января • обновлено в 11:56
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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

СССР рядом. Путин всегда живой

2.3т

Много раз писал, что наслаждаясь властью Путина, россияне в результате получат СССР.

С Политбюро. С ЦК КПСС. И вечно живым Генеральным Секретарем.

КГБ, система доносительства и общественные помощники власти, от молодежных объединений до полувоенных народных дружин, прилагаются.

Все это уже было. Недавно.

Новости
Путин говорит, Зеленский молчит, Дуда отсутствует

Разница исключительно в большем техническом и экономическом развитии.

То есть, вытирать попы кусочками газеты Правда уже не получится, и это хорошо. А вот по поводу технических возможностей контроля лояльности "1984" может пойти покурить.

Про то, что о Конституцию вытрут член, как о занавеску, можно уже не волноваться. Не в первый раз. Как надо, так и откорректируют. Подумаешь, Конституция!

Новости
Отставка Медведева как подготовка России к блицкригу

Когда мне говорят, что я борюсь с умершим Советским Союзом, мне смешно. Он не умер. Он даже не впал в кому. Мы присыпали его землей, и думали, что его больше нет.

Но были люди, которые поливали могилу слезами и вот... он снова с нами. Сильный, как тогда. Лживый, как тогда. И куда более опасный, как для своих граждан, так и для всего мира.

А особенно для близких соседей, с которыми у него свои счеты. Вы думаете, что ушли? А вас никто и никогда не отпускал!

Новости
Умная многоходовка Путина

Кто там наивно полагал, что Путин оставит пост после 2024 года? Ага! Два раза! Неважно, как будет имя следующего президента России. Править будет Путин. Пока будет жить, а жить он будет долго.

И наши проблемы я предлагаю обсуждать и решать исходя не из хотелок, а из реалий.

СССР рядом. Путин всегда живой.

Война не кончится. Крым не вернут. Не для того организовали и финансировали Донбасс, чтобы его замирять.

Доброе утро, господа. Прогнемся - станем их частью. Оно вам надо, а?

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"вытрут член, как о занавеску". Забавные манеры у Борьки Битнера. Пишется Яном, а чуть что вытереть, так он за занавеску хватается! Породу-то не скроешь...:)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ян Валетов, вы для чего вытираете член об занавески?
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Naibadze Petr, говна тебе, алень
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
В этом творении аффтора с характерной фамилией Валетов поймал краем глаза что-то про вытирать попу газеткой и на том закончил отслеживать полет его мысли. Все эти натурализмы и вымученные прорицания о крахе режима украинского бога Пу говорят больше о достоинствах совка, чем о его декадансе.
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