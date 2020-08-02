СССР разваливался именно так, – российский оппозиционер о 'Майдане' в Хабаровске

Многотысячные протесты в Хабаровске (Россия) являются признаком центробежных процессов в Российской Федерации.

"Когда разваливался СССР, было именно так – отваливались страны, которые были на окраинах. А центральная часть осталась", – сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Юрий Медовар.

Он сравнил социальные процессы с физическими. Так, развал СССР он назвал "первой производной" – скоростью. По мнению оппозиционера, в настоящее время процесс развала РФ приобрел черты "второй производной" – ускорения.

По оценкам Медовара, любая попытка силового разгона акций протеста в Хабаровске "плохо кончится". В этом контексте он обратил внимание на различия в менталитете жителей российского Зауралья и столицы.

"Это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Они будут стоять", – заверил он.

Оппозиционер охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как очень сложную. "Но Путин в любом случае проиграл", – заявил он.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Медоваром читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в Хабаровске более двух недель продолжаются акции протеста из-за ареста главы края Сергея Фургала. 25 июля на митинг вышло 85 тысяч человек.