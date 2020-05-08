Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

Об этом он заявил в фильме "Война за память", фрагмент которого показали на канале "Россия 1". Он возмутился таким обвинениям и заявил, что миллионы "их граждан" погибли во время войны.

"Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?! Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан – Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", – заявил он.

Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.